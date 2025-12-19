Aurora Ramazzotti diventa artista: quanto costano le sue stampe pop

Aurora Ramazzotti è diventata artista e, in vista del Natale, ha lanciato una collezione di originali stampe: ecco cosa raffigurano e quanto costano.

Aurora Ramazzotti non smette mai di sorprendere i fan e in vista del Natale, sebbene sia impegnata tra regali e organizzazione dei viaggi in famiglia, è riuscita a trovare il tempo per lanciare un progetto speciale. Dopo essere stata conduttrice, influencer e modella, ora è diventata un'artista e ha realizzato una originale collezione di stampe. I disegni da lei ideati sono tutti coloratissimi e pop, perfetti per decorare le case iper contemporanee: ecco cosa raffigurano e quanto costano.

La collaborazione di Aurora Ramazzotti con Santomanifesto

L'ultima trovata di Aurora Ramazzotti? In vista del Natale e della corsa ai regali ha pensato bene di lanciare una collezione di originali stampe in cui rivela tutta la sua innata ironia. Le opere sono nate dalla collaborazione con Santomanifesto, un collettivo di artisti che ha trasformato i manifesti in vere e proprie opere d'arte. La partnership con Aurora Ramazzotti è nata da un'idea semplice: il brand ha messo le sue grafiche iconiche, l'influencer le sue frasi irriverenti, e ne è nato un mix divertente di colori e di claim. Le stampe possono essere usate per abbellire le pareti di casa o dell'ufficio, sono iper contemporanee e lanciano dei messaggi ben chiari senza aver bisogno di essere spiegate.

Michelle Hunziker con le stampe di Aurora

Quanto costano le grafiche di Aurora Ramazzotti

La collezione Santomanifesto x Aurora è composta da tre diverse stampe. La prima (sponsorizzata anche da mamma Michelle Hunziker) recita "Dormo poco sogno forte" e ha l'obiettivo di trasformare la stanchezza quotidiana in un manifesto di energia e autenticità. La seconda, quella decorata con la scritta "Prima ho bisogno di una pizza", fa riferimento a quel momento in cui la vita ti chiede troppo e tu vorresti solo carboidrati e silenzio, mentre la terza, "La mia ansia ha l'ansia", nasconde un tocco terapeutico dietro l'ironia, visto che è perfetta per coloro che hanno fatto pace con la propria ansia. Quanto costano queste inedite grafiche? 36 euro al pezzo e, nel caso in cui si voglia anche una cornice, basta aggiungere altri 32 euro. In quanti le sceglieranno come regalo di Natale?