Arrivano gli Art Days Napoli Campania, il primo festival di arte contemporanea diffuso della regione Al via gli Art Days – Napoli Campania che per quattro giorni intensi animeranno tutto il territorio campano con più di 80 eventi all’insegna dell’arte contemporanea.

A cura di Clara Salzano

Gli Art Days Napoli Campania – Casa Morra, Napoli

Musei, fondazioni, gallerie e istituzioni, tutti insieme per animare Napoli e la Campania con il primo grande evento di arte contemporanea diffuso della regione che si svolgerà in ogni capoluogo campano dal 24 al 27 novembre 2022. Sono 52 gli enti che hanno aderito agli Art Days – Napoli Campania, alla sua seconda edizione, tra questi anche spazi indipendenti, associazioni, quattro residenze d'artista e quattro aziende vitivinicole che hanno accolto il weekend di preview, dal 18 al 20 novembre 2022, con Wine Tour dedicati per scoprire le opere d'arte site specific.

Wine Tour a Villa Matilde

Sono più di 80 gli appuntamenti organizzati a Napoli e nella Regione Campania in occasione della seconda edizione di Art Days – Napoli Campania. Saranno quattro giorni intensi dedicati all’arte con inaugurazioni, eventi, talk, sound performance, workshop, aperture speciali e tanto altro ancora nelle città e province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. La manifestazione diffusa su tutto il territorio campano, con nucleo principale a Napoli, è radicata nel territorio in cui e per cui è nata con la partecipazioni di musei, fondazioni e gallerie di importanza internazionale come il Museo Madre, Casa Morra, Fondazione Morra Greco, Galleria Lia Rumma, Studio Trisorio ma anche nuove aperture come la galleria Acappella e Andrea Ingenito Contemporary Art.

Gli Art Days al Macellum, Tempio di Serapide Pozzuoli(2)

Art Days – Napoli Campania è il primo grande evento diffuso dedicato all’arte contemporanea in tutta la regione, promosso dall'associazione Attiva Cultural Projects con "l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artistiche del territorio – spiega Martina Campese fondatrice di Attiva con sede a Portici – innescando un dialogo tra gli attori del sistema, offrendo visibilità dal respiro nazionale e internazionale ad un contesto tra i più sensibili per la produzione, la fruizione ed il collezionismo di arte contemporanea". Il pubblico è invitato dal 24 al 27 a mettere scarpe comode e prendere parte al fitto programma di eventi, mostre, performance, progetti speciali, per esplorare il territorio campano e il meglio dell’art system che la regione ha da offrire.