Dove si trova la torre residenziale più alta del mondo Nel quartiere degli affari più importante di Dubai sorgerà la torre residenziale più alta al mondo con piscina a sfioro, suite extra lusso e molto di più.

A cura di Clara Salzano

Il Burj Binghatti a Dubai

"Il cielo non è più il limite. Benvenuti al Burj Binghatti Jacob & Co Residences. Ispirato all'impossibile", così viene presentato il nuoov grattacielo di Dubai che sarà la torre residenziale più alta al mondo. Sorgerà nell'area di Business Bay, il quartiere degli affari più importante di Dubai, e offrirà ai suoi ospiti suite e attici di lusso a più di 470 metri di altezza.

La nuova torre di Dubai

Sviluppata da Binghatti Developers su progetto del marchio di orologi e gioielli Jacob & Co., il Burj Binghatti Jacob & Co Residences si sviluppa su 112 piani e si preannuncia come un nuovo gioiello nello Skyline di Dubai. L'iper-torre avrà differenti tipologie di residenze: Sapphire Suite con due camere da letto e Emerald Suite con tre camere da letto, oltre ad attici su due livelli. Il costo delle case sarà compreso tra i 2,2 milioni e i 2,7 milioni di dollari.

Un dettaglio delle suite di Burj Binghatti

La torre residenziale più alta del mondo avrà una piscina condominiale a sfioro all'aperto, una palestra, una club house privata, spazio per eventi, concierge e un lussuoso centro benessere a disposizione degli ospiti. Inoltre ci saranno cinque degli attici più sontuosi di Dubai come il Billionaire Penthouse, che è anche l'appartamento più costoso del progetto che prevede uno sviluppo su due livelli e servizi esclusivi come la sala cinema, un bar con sala da biliardo, la sala giochi e una piscina a sfioro privata con vista panoramica mozzafiato su Dubai.

Le guglie del grattacielo

Il design della torre si ispira "ai complessi movimenti orologieri che pulsano negli orologi Jacob & Co – spiega Muhammad Binghatti, CEO & Head of Architecture di Binghatti – li abbiamo integrati negli elementi chiave della torre. Le guglie a forma di diamante che si trovano in cima alla torre ricordano una vera corona, un ornamento di una finezza unica ispirato al design delle gemme finemente tagliate di Jacob & Co". Il Burj Binghatti Jacob & Co Residences mira a stabilire un nuovo record come icona architettonica di Dubai.