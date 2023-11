Ville reali in vendita: quanto costano le tenute appartenute ai royals Non tutti hanno la fortuna di nascere nobili, ma è possibile acquistare una residenza aristocratica. Ecco le ville in vendita in Inghilterra per sentirsi parte dell’establishment del paese.

Ogni volta che esce una nuova stagione di The Crown sbarca su Netflix esplode la royal mania. Oltre alla curiosità sui protagonisti delle vicende della serie, sulle verità raccontate e sui luoghi in cui è stata girata, tra gli interessi del pubblico c'è quello della nobiltà in generale, in particolare quella britannica. Dopo aver scoperto che si può diventare Lord o Lady di Scozia comprando il titolo online, l'ultima passo per essere un perfetto aristocartico è acquistare una tenuta in campagna dove risiedere. Ecco alcune proprietà in vendita nel Regno Unito, legate in qualche modo alla monarchia.

Hole House

La villa più "economica" costa 1,8 milioni di euro immersa in 33 acri di verde nella contea di Devon in Cornovaglia. Hole House risale alla prima metà del XVI secolo e presenta un'architettura tipica delle case di campagna d'epoca. La cucina si affaccia sul giardino d'inverno e alla sala da colazione, mentre il salotto, in cui spicca un arco stile Tudor, è stato ricavato dal salone centrale della casa originale. Le camere da letto (di cui una con bagno en suite) al piano superiore danno sulla campagna circostante, mentre separati dalla casa principale si trovano una cottage con camera da letto, oltre che un'officina, due box e un magazzino.

Tormarton Court

La seconda villa si trova nel Gloucestershire è una costruzione d'epoca georgiana risale al XVI secolo ma la struttura esterna è caratterizzata dalle ristrutturazioni avvenute nel 1812 per Lord William Somerset. Passato successivamente nelle mani del primo Lord Altrincham, Edward Grigg la proprietà si trova in 10 acri di giardino con piscina e ha un valore di 4,6 milioni di euro. Il nome della famiglia non è nuovo, John Grigg Altrincham divenne noto, infatti, come il giornalista che criticò la regina Elisabetta II, definendola una "scolaretta per bene".

Barnham Court

Per 4,7 milioni di sterline si può acquistare una casa del XVII secolo nel West Sussex dall'architettura tipica del barocco inglese. La residenza è stata completamente restaurata di recente per accogliere tutti i comfort moderni. L'ingresso, caratterizzato da un frontone dorico, si apre sulla grande sala principale. Al suo interno anche una biblioteca e una sala da pranzo con i pannelli di quercia. Al piano superiore, invece, si trovano cinque camere da letto.

Mottisfont Hall

All'interno del parco reale di Eltham Palace a Londra si trova Mottisfont Hall: una villa vittoriana indipendente del 1860. Il restauro della proprietà ha salvaguardato gli importanti elementi d'epoca come i pannelli in quercia e noce, i cornici e i rosoni sul soffitto, la scala originale e i corridoi con pavimenti a mosaico vittoriani e quelli in parquet. La villa vanta otto camere da letto, cinque bagni, cinque sale ricevimenti, una palestra, una sala cinema, una sauna e una sala da biliardo. Tra le attrazioni della casa una piscina sotterranea di 25 metri e una vasca idromassaggio e un ampio laghetto all'esterno, il tutto per 7,5 milioni di sterline.

10 Upper Grosvenor Street

Per 10,5 milioni di sterline si può acquistare la residenza a Mayfair, al 10 Upper Grosvenor Street nella capitale britannica, appartenuta alla quarta duchessa di Northumberland e al politico Lord Edward Stanley. L'appartamento è stato completamente ristrutturato ed è composto da ingresso, doppio salone, sala da pranzo, cucina e tre camere da letto, tutte con bagno privato, e una cabina armadio in quella padronale.

