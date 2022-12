Le case di Cher, dalla villa a Malibu alle proprietà ad Aspen e New York Una villa in stile rinascimentale italiano a Malibu, dimore a New York, Aspen e alle Hawaii, Cher possiede numerose proprietà spesso progettate da lei.

A cura di Clara Salzano

Le case di Cher

Cher è una delle star mondiali più apprezzate di tutti i tempi. Sono iconici molti dei suoi lavori per la storia dello spettacolo e non stupisce che la diva abbia accumulato una piccola fortuna tanto da aver comprato e venduto numerose abitazioni. Dalla villa in stile rinascimentale a Malibu alle proprietà tra Aspen e le Hawaii, scopriamo quali sono le abitazioni di Cher.

Cher

Cher è una grande appassionata non solo di moda ma anche di architettura e design. per le sue abitazioni si è spesso affidata all'amico e interior design Ron Wilson, di Los Angeles, da cui si è appreso che la star internazionale spesso ha anche progettato e arredamento personalmente alcune delle sue abitazioni. Cher ha cambiato spesso casa, comprando e rivendendo veri e propri gioielli di architettura del lusso. Una delle sue proprietà più amate è la villa in stile rinascimentale di Malibu. La casa è stata messa in vendita a inizio di ottobre ma ancora non ha acquirenti.

La villa di Malibu

La villa di Malibu di Cher è una casa su più livelli al 25142 Pacific Coast Highway che la star ha acquistato nel 1989 per 2,95 milioni di dollari e per la quale oggi ne chiede 85 milioni. La proprietà si estende su un terreno di 1,7 acri e si ispira allo stile italiano della Venezia rinascimentale con finestre ad arco e vista panoramica sull'oceano. La villa comprende sette camere da letto, piscina e ampi saloni. La proprietà è inoltre cirondata da giardino con palme e fontane in stile moresco.

Cher ad Aspen

Ad Aspen Cher ha una proprietà progettata dall’architetto David Finholm e decorata in stile Art Déco. Ogni dettaglio nella casa è stato progettato su misura e richiesta della cantante come le sedie con corna d’alce e i divani rivestiti di kilim antichi. Non si sa tuttavia se l'abitazione sia ancora di proprietà di Cher ma di sicuro è disponibile per essere affittata.

L’appartamento a New York di Cher

Anche alle Hawaii Cher possiede una proprietà che ha contribuito a realizzare secondo il suo gusto. La villa, comprata per investimento, misura 877 metri quadrati e comprende sei camere da letto e sei bagni, ed è stata messa in vendita nel 2019 per 10,995 milioni di dollari. Sicuramente inoltre Cher ha una proprietà anche a New York da cui condivide immagini sui social con vista sull skyline della città ma non si hanno ulteriori informazioni a riguardo.