Quanto costerebbero le case di Sex and the City nella realtà In tanti si sono immedesimati nelle protagoniste di Sex and the City. Scopriamo quanto costerebbero le loro case se fossero oggi sul mercato immobiliare.

A cura di Clara Salzano

L’appartamento di Carrie Bradshow in Sex and The City

L'ultimo capitolo di Sex and The City, And Just Like That, ha smosso in tanti un sentimento di nostalgia per la serie. Sono trascorsi infatti più di venti anni da quando le "ragazze" di Sex and the City sono apparse per la prima volta sui nostri schermi conquistando intere generazioni. In tanti si sono immedesimati in Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda durante le stagioni della serie e fantasticato di vivere le loro vite nelle loro case da sogno. Scopriamo quanto costerebbero gli appartamenti delle protagoniste di Sex and The City se fossero oggi sul mercato immobiliare.

L'appartamento di Carrie Bradshaw nel West Village

È ormai risaputo che l'appartamento di Carrie nella serie Sex and The City non esiste realmente ma si tratta di un set televisivo costruito che è stato svelato dai creatori della serie stessa, in occasione dell'uscita del capitolo finale And Just Like That. Carrie fornisce regolarmente il suo indirizzo ai tassisti come 245 East 73rd Street, che però non esiste.

L’angolo studio nella casa di Carrie in Sex and the City

Eppure nella serie si vede l'esterno di uno storico palazzo su più livelli dove si troverebbe l'appartamento con una camera da letto della protagonista. Quell'edificio è reale e si trova al 64 di Perry Street, nel West Village, per le prime tre stagioni e al 66 di Perry Street, proprio accanto, per le seguenti stagioni. La casa di Carrie è un piccolo monolocale ben strutturato per essere anche un bilocale con angolo cottura e bagno, oltre la famosa cabina armadio della scrittrice. Una casa media in quella zona del West Village di New York vale poco più di 1.040.944 dollari. La proprietà di Perry Street è una casa unifamiliare nella realtà e di preciso ha un valore di 12.088.719 dollari.

Leggi anche Da Sex and The City a And Just Like That: i beauty look a confronto

L'appartamento di Charlotte York nell'Upper East Side

La casa di Charlotte York nella serie Sex and The City, e nella successiva stagione di And Just Like That, è probabilmente l'appartamento più caro di quelli visti. Nella serie la casa di Charlotte si trova nell'esclusiva Park Avenue di New York ed è arredata con stile classico. Si tratta dell'abitazione che Charlotte aveva ricevuto come parte dell'accordo di divorzio dal suo primo marito, Trey MacDougal, e si trova effettivamente al 930 di Park Avenue nell'Upper East Side. Il valore medio di una casa come quella di Charlotte York è di circa 1.132.714 dollari.