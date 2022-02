La casa di Charlotte di Sex and the City: le immagini dall’appartamento della serie cult Charlotte York di Sex and The City e And Just Like That, interpretata da Kristin Landen Davis, apre le porte della casa della serie cult svelandone i segreti.

Charlotte York della serie Sex and the City mostra il set della casa

Kristin Landen Davis è Charlotte York nella serie cult HBO Sex and the City, adesso al capitolo finale con And Just Like That. Il sequel della famosa serie tv ha come protagoniste Carrie con le amiche Charlotte e Miranda. Le loro vite sono sempre ambientate a New York e anche alcuni set cinematografici sono gli stessi di Sex and The City, nonostante gli oltre dieci anni dalla fine della serie cult HBO. Scopriamo dove vive ancora Charlotte York in And Just Like That e com'è fatta la casa della serie.

La cucina della casa di Charlotte York nella serie Sex and the City

Dove si trova la casa di Charlotte York in And Just Like That

Charlotte York, alias Kristin Landen Davis, ha rivelato tutti i dettagli del suo appartamento della serie Sex and the City e del sequel And Just Like That in un video condiviso sui social.

Charlotte York mentre passeggia per New York durante le riprese di Just Like That

L'iconico appartamento, che a tutti sembra di conoscere di persona tante le volte apparso in tv, è lo stesso mostrato nella serie iconica degli anni Ottanta e Novanta. Si tratta della casa dove vive col marito Harry Goldenblatt e le figlie.

Il bagno della casa di Charlotte

L'appartamento di lusso di Charlotte si trova a New York, nell'Upper East Side di Manhattan. La casa è caratterizzata da pavimenti in parquet lucido e boiserie alle pareti.

La sala da pranzo e il salotto nella casa di Charlotte di And Just Like That

Arredata in stile classico, l'appartamento di Charlotte York comprende un ampio ingresso, un salone, una sala da pranzo, una grande cucina con stanza per la dispensa, una camera matrimoniale, le camerette delle bambine e più bagni.

Il salotto nella casa di Charlotte di And Just Like That

Kristin Landen Davis, aka Charlotte York nella serie, conduce alla scoperta della sua abitazione in And Just Like That, la stessa di Sex and The City, rivelandone i dettagli come gli ambienti realistici e persino una collezione di bambole spettacolare nella camera delle figlie.

La cameretta delle figlie di Charlotte nella serie

L'arredamento della casa di Charlotte, con divani fiorati, mobili di legno e bagni in marmo sono stati realizzati per raccontare la personalità del personaggio della serie cult di HBO.