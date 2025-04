Quali sono i trucchi per sfruttare al meglio il freezer

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Come usare il freezer nel modo giusto? Sebbene a primo impatto sembri abbastanza semplice e intuitivo, in verità si tratta di un elettrodomestico che nasconde diverse "insidie", tanto che probabilmente nessuno di noi è mai riuscito a sfruttarlo al massimo. Come vanno suddivisi carne, frutta e verdura, come evitare gli sprechi, quali cibi si congelano meglio di altri: ecco tutti i trucchi di cui servirsi quotidianamente per utilizzare il freezer nel modo giusto.

Quali sono i prodotti migliori da congelare

Volete risparmiare in cucina, evitando inutili sprechi sia di tempo che di denaro? Dovete imparare a usare il freezer nel modo giusto. La chef Lisa Marley ha rilasciato un'intervista sulla questione al The Guardian e ha rivelato tutti i trucchi da usare per sfruttare al massimo il congelatore. Innanzitutto è fondamentale sapere che zuppe, stufati e prodotti da forno sono perfetti per essere congelati perché mantengono sapore e consistenza. L'ideale è dividere tutto in mono-porzioni, così da poter dosare la quantità da usare in caso di necessità. Stessa cosa vale anche per la carne: sarebbe bene dividerla in contenitori separati, così da non doverla scongelare per intero quando occorre.

Come evitare la bruciatura da congelamento

Cosa fare per evitare la bruciatura da congelamento, ovvero la formazione di cristalli di ghiaccio che compromette la qualità del cibo? È importante confezionare i prodotti nel modo giusto prima di riporli nel congelatore, evitando così di esporli all'aria fredda e secca. Prima di essere messi in freezer devono essere arrivati a temperatura ambiente, dopodiché bisognerebbe usare sacchetti sottovuoto, contenitori da congelatore o fogli di alluminio. A questo punto va creata un'etichetta con il nome del piatto e la data in cui è stato congelato. La carne andrebbe consumata entro 2-3 mesi, mentre prodotti da forno, frutta e verdura possono durare fino a 4 mesi.

Quali cibi hanno una migliore resa dopo essere stati scongelati

Teoricamente è possibile congelare qualsiasi cibo per prolungarne la durata ma è bene sapere che a volte la qualità e la consistenza del prodotto vengono compromesse. I frutti con un alto contenuto di acqua, il riso e la pasta diventano mollicci quando vengono scongelati, dunque sarebbe bene evitare di farlo. Meglio, invece, congelare il sugo e poi cuocere la pasta all'occorrenza. Uova, panna e cibi fritti non si conservano bene, mentre i pomodori, lo zenzero, l'aglio il peperoncino possono essere grattugiati mentre sono ancora congelati (e usati dunque all'occorrenza nella dose necessaria). Qual è il modo giusto per scongelare un cibo? Spostandolo in frigo il giorno prima di servirlo oppure usando l'impostazione scongelamento del microonde se si ha fretta.