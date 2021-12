Lorella Boccia, primo Natale da mamma: l’albero è decorato in oro e rosso coi maxi fiocchi Lorella Boccia e Niccolò Presta sono diventati genitori a ottobre, quando è nata Luce Althea, la loro primogenita. È il primo Natale a tre della famiglia.

A cura di Giusy Dente

Instagram @boccialorella

Per Lorella Boccia e Niccolò Presta questo Natale sarà particolarmente intenso, perché la loro casa si è riempita ancora di più d'amore. La coppia ha accolto in famiglia Luce Althea, nata il 20 ottobre scorso. Così come avevano fatto con la gravidanza, i due stanno ora testimoniando la loro nuova vita da genitori, quella quotidianità che è interamente dedicata alla neonata. La piccola ha portato tanto calore nelle loro vite: per i due sarà il primo Natale in tre.

Il Natale a casa di Lorella Boccia

La foto natalizia dello scorso anno vedeva Lorella Boccia e Niccolò Presta posare accanto al maxi albero addobbato assieme ai loro tre cani. La coppia ama moltissimo gli animali e possiedono anche un pappagallo. A distanza di un anno le cose sono molto diverse, perché la famiglia si è allargata. I due sono diventati genitori per la prima volta. Hanno condiviso coi rispettivi follower l'emozione della prima ecografia, del pancione, del parto.

Instagram @ennepi_np

Per la 29enne il travaglio è stato lungo e faticoso, i fan si erano preoccupati per lei, che però dopo una comprensibile assenza dai social si è mostrata per ringraziare e tranquillizzare tutti sulla salute sua e della bambina. La ballerina e il marito dunque staranno vivendo questi giorni con particolare gioia, godendosi la calda atmosfera natalizia della loro casa assieme alla piccola Luce Althea. La famiglia vive a Roma, in una villa con giardino.

Instagram @boccialorella

In occasione delle festività non poteva certo mancare un allestimento ad hoc. Hanno decorato l'albero di Natale con palline di diverse dimensioni rosse e oro, aggiungendo anche dei maxi fiocchi delle stesse tonalità Alla base dell'albero si intravedono delle statuine di Babbo Natale, che rendono il tutto ancora più festoso e natalizio.