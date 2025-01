video suggerito

La proprietaria della casa di Carrie in Sex and The City vuole costruire un cancello per tenere lontani i fan La proprietaria dell’appartamento al 66 di Perry Street, nel West Village, a New York, è stanca della folla di turisti e appassionati “Sex and the City” che visitano la casa. Per questo ha chiesto di poter mettere un cancello sui gradini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scena di "And just like that" girata al 66 di Perry Street

Il 66 di Perry Street nel West Village di Manhattan è entrato nella storia della televisione quando il suo portico è diventato quello che conduceva alla casa di Carrie Bradshaw, una delle protagoniste di Sex and the City. Le riprese, che sono iniziate nel 1998, hanno trasformato la casa realmente abitata in un luogo di pellegrinaggio per turisti e fan della serie. A distanza di tre decenni dall'inizio delle riprese, la sua proprietaria, che vuole rimanere anonima come scrive il New York Times, è stanca di frotte di visitatori e appassionati che invadono quelli che sono diventati nell'immaginario collettivo i "gradini della casa di Carrie".

Perché la proprietaria della casa di Carrie Bradshaw è stanca dei fan

La proprietaria dell'appartamento ha presentato una lettera, dunque un reclamo formale, alla New York City Landmarks Preservation Commission raccontando dei problemi che vivere nella storica brownstone le ha causato negli ultimi anni. Come spesso accade anche in altre città, l'entusiasmo dei turisti ha superato i confini della privacy della proprietaria di casa, che racconta come il flusso di visite non si fermi mai durante la giornata.

La casa di Carrie in "Sex and The City"

"Ci sono gruppi di visitatori davanti a casa che scattano foto con il flash, chiacchierano ad alta voce, fanno video per TikTok e si sdraiano sui gradini", scrive nella lettera la proprietaria che chiede il permesso di procedere alla costruzione di un cancello davanti ai gradini al fine di proteggere il portico, l'edificio e la quiete della proprietaria stessa. La richiesta verrà approvata o respinta nei prossimi giorni proprio dalla commissione menzionata. La New York City Landmarks Preservation Commission viene chiamata in causa perché le brownstone, ovvero gli edifici come quello al 66 di Perry Street nel West Village, sono parte del quartiere storico di Greenwich Village, dunque ogni modifica urbanistica o architettonica dev'essere approvata.

Leggi anche Un attico nel grattacielo con la cupola d'oro: la casa di lusso nel cuore di New York costa 25 milioni

Turisti fuori dal 66 di Perry Street

È importante sottolineare come già da tempo i gradini, sui quali sono state girate tante scene di Sex and the City, sono delimitati da una catena con un cartello con scritto "proprietà privata". Questa catena, però, viene regolarmente oltrepassata dai turisti: per questo la proprietaria pensa che un cancello possa bloccare l'invadenza dei turisti.