video suggerito

Un attico nel grattacielo con la cupola d’oro: la casa di lusso nel cuore di New York costa 25 milioni Sognate di vivere in una casa di lusso unica nel suo genere? Questo attico di lusso fa al caso vostro, visto che si trova sotto la cupola dorata di un grattacielo di New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sohmer Piano Building

Avete sempre sognato di vivere in un appartamento extra lusso ma allo stesso tempo iconico? Da oggi il vostro desiderio potrà trasformarsi in realtà, a patto che siate disposti a trasferirvi a New York. Di recente, infatti, nel cuore della Grande Mela è stato messo in vendita un maxi attico unico nel suo genere: si trova in un grattacielo che termina con una scintillante cupola dorata (sotto la quale sorge l'appartamento). Ecco quanto costa l'abitazione e la storia della struttura dal dettaglio gold.

La storia del grattacielo con la cupola d'oro

Nei pressi del rinomato Flatiron Building di New York City sorge un altro grattacielo meno noto ma ugualmente iconico: si chiama Sohmer Piano Building ed è un edificio costruito nel 1898 al numero 170 della Fifth Avenue. Progettato dal famoso architetto Robert Maynicke, è in stile Beaux-Arts e, sebbene a primo impatti passi inosservato, basta alzare lo sguardo per scoprire che è dotato di una stravagante cupola dorata.

Sohmer Piano Building

In origine ospitava l'azienda manifatturiera che lanciò sul mercato i primi pianoforti a mezza coda di fine ‘800, poi, dopo aver ospitato diverse attività commerciali, prima tra tutte una casa editrice, è stato trasformato in un condominio all'inizio del millennio. L'attico con la cupola d'oro, però, ha avuto un unico proprietario da allora: il filantropo e imprenditore Gregory C. Carr, che nel 2001 lo acquistò per circa 7,5 milioni di dollari per poi ristrutturarlo finemente.

Sohmer Piano Building

Quanto costa l'attico nella cupola

Ora quell'attico è stato messo in vendita dalla casa d'aste Sotheby's e viene descritto come "l'apice del lusso newyorkese". Si estende su 540 metri quadri e occupa la cupola ottagonale a due piani che sormonta il grattacielo: si tratta di un enorme appartamento completamente ristrutturato dal design open concept, quindi con soffitti alti e finestre panoramiche.

Sohmer Piano Building

È dotato inoltre anche di un enorme terrazzo con vista sulla città, per la precisione sul'Empire State Building, il Flatiron Building e il Madison Square Park. All'interno c'è una cucina abitabile, un soggiorno open space, tre camere da letto e una suite angolare con tanto di cabina armadio e bagno-spa. I vari piani sono collegati con una scala circolare in pietra calcarea. Qual è il prezzo di questo gioiellino? Sul sito della casa d'aste viene offerta a 25 milioni di dollari (oltre 23 milioni di euro). In quanti saranno disposti a spendere tanto per un'abitazione tanto unica?

Sohmer Piano Building