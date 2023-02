La casa di Fedez a Sanremo: dove alloggia il cantante al Festival Fedez e Chiara Ferragni alloggiano in case separate durante il Festival di Sanremo 2023, entrambe panoramiche e con piscina ma diverse per una serie die dettagli.

A cura di Clara Salzano

La villa di Fedez per il Festival di Sanremo 2023

Chiara Ferragni e Fedez in case separate durante il Festival di Sanremo 2023 è una notizia condivisa dallo stesso rapper in una puntata di Viva Rai 2 condotto da Fiorello. Mentre infatti la co-conduttrice della 73esima edizione del Festival, accanto ad Amadeus nella prima e ultima serata, ha noleggiato una villa di lusso nel comune di Cipressa, vicino a Sanremo, Fedez risiede durante il festival con i suoi soci di Muschio Selvaggio in un'altra dimora.

Fedez con Sal, Martin e il maestro Vessicchio nella villa di Sanremo

La villa di Fedez durante il Festival di Sanremo è una moderna residenza sulla costa ligure con vista mozzafiato sul mare. La casa non sembra essere molto lontana da Villa Dendi dove alloggia Chiara Ferragni ma si distingue per una serie di dettagli costruttivi.

La villa di Fedez a Sanremo

Fedez ha accolto il Maestro Vessicchio nella sua villa ligure per i giorni del Festival. Qui il rapper ha trascorso una mattina con il famoso direttore di orchestra svelando alcuni dettagli dell'abitazione, che condivide con il suo team di Muschio Selvaggio. La villa, a differenza di quella di Chiara Ferragni, è rivestita di pietra naturale con inserti in legno.

Fedez con Vessicchio a Sanremo

La villa di Fedez per Sanremo 2023 si sviluppa su più livelli e gode di una piscina a sfioro panoramica, immersa nel verde e un panorama mozzafiato sulla costa ligure. Grandi vetrate a tutta altezza separano gli ambienti interni da quelli esterni arredati con tavoli e sedie moderne dove rilassarsi e godere dello spazio all'aria aperta.

La villa all’interno

All'interno la casa offre spazi ampi e luminosi, grazie alle grandi vetrate. Arredi nei toni chiari e contemporanei completano l'allestimento della villa di Fedez di cui non si conosce il prezzo di noleggio.