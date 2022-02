La casa del cantante Riki: icone di design e arredi da lui stesso disegnati Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, non è solo un famoso cantante italiano ma anche un grande appassionato di design e abile progettista. Scopriamo dove abita e com’è fatta la casa che rispecchia la sua personalità creativa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Riki a Milano – Credit MTV Cribs Italia

Tutti conoscono Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, come un famoso cantante italiano. Dopo la vittoria nella categoria canto della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Riki ha raggiunto la fama nazionale. In pochi tuttavia sanno che il giovane cantante è un grande appassionato di design e abile progettista. Con una laurea allo IED di Milano, Riki ha vinto anche diversi concorsi di design, come l'ambito premio Compasso D'Oro, e la sua casa rispecchia la sua personalità creativa. Scopriamo dove abita e com'è fatta la sua casa.

La casa su più livelli di Riki – Credit MTV Cribs Italia

Dove abita Riccardo Marcuzzo, in arte Riki

Riki è cresciuto fra Cernusco sul Naviglio e Pessano con Bornago, in provincia di Milano. Il cantante di Amici di Maria De Filippi ha scelto di non allontanarsi troppo dalle sue origini e vive in una casa su più livelli nell'hinterland meneghino.

La camera da letto nella casa milanese di Riki – Credit MTV Cribs Italia

La casa milanese di Riki è stata scelta proprio per consentirgli di esprimere la sua creatività e dare risalto ala sua passione del design. Il giovane cantante ha aperto le porte della sua abitazione al programma MTV Cribs che ha rivelato i dettagli della sua dimora di stile.

Il grande salotto con divano bianco nella casa di Riki – Credit MTV Cribs Italia

Com'è fatta la casa milanese di Riki

Ogni spazio e arredo all'interno dell'abitazione dei Riki è curato con gusto e creatività. Il giovane cantante ha disegnato personalmente l'allestimento dei vari ambienti della casa caratterizzata da parquet chiaro, pochi arredi e nessun decoro alle pareti.

Il salotto nella casa milanese di Riki – Credit MTV Cribs Italia

Il bianco domani gli spazi della casa di Riki che è permeata dalla concezione estetica giapponese del Wabi Sabi che in molti traducono come la visione della "bellezza imperfetta, impermanente e incompleta".

La cucina living della casa di Riki

Il primo livello dell'abitazione milanese di Riki è caratterizzato da un ampio open space dove trovano collocazione il salotto e la cucina living con un grande tavolo in pietra progettato dallo stesso cantante con la collaborazione dello studio di design Bicci De’ Medici. In questo spazio spiccano pezzi di design iconico come la poltrona Utrecht di Gerrit Thomas Rietveld e le sedie Capitol di Pierre Jeanneret per Cassina.

Una scala in cemento collega i livelli della casa di Riki

La zona notte è posizionata sul secondo livello collegato attraverso una monumentale scala di cemento dalle linee pulite e geometriche che viene anticipata dall'iconica sedia Botolo di Cini Boeri per Arflex, a voler sottolineare la grande passione di Riki per il design.