Jean-Michel Basquiat, in affitto la casa a New York dell’artista La casa degli ultimi anni di Jean-Michel Basquiat a New York, che l’artista aveva affittato dall’amico e collega Andy Warhol, si può affittare.

A cura di Clara Salzano

Jean Michel Basquiat

Un pezzo di storia dell'arte si è consumato all'interno dell'appartamento al 57 e 59 di Great Jones Street a New York. Si tratta della casa che era stata acquistata da Andy Warhol nel 1970 e dove ha vissuto l'artista Jean-Michel Basquiat fino alla sua morte avvenuta nel 1988. L'edificio riporta in facciata anche una targa commemorativa di Basquiat. Oggi l'appartamento al 57 Great Jones Street di New York si affitta a 60.000 dollari al mese.

L’edificio al al 57 Great Jones Street di New York

La casa degli ultimi anni di Jean-Michel Basquiat a New York, che l'artista aveva affittato dall'amico e collega Andy Warhol, si sviluppa su una superficie di circa 600 metri quadrati sviluppati su tre livelli. Basquiat si era trasferito nel loft al 57 di Great Jones Street nel 1983, affittandolo dal suo idolo. Nel 1985, un mercante d'arte aveva presentato i due artisti affinché collaborassero e così è stato fino alla morte di Basquiat. Un sodalizio artistico ancora oggi straordinario.

Una mostra dedicata a Basquiat

Basquiat, metà haitiano e metà portoricano, era scappato di casa all'età di 16 anni e aveva iniziato la sua carriera artistica vendendo vendendo cartoline dipinte a mano ai turisti. Faceva parte di una band e il quartiere in cui si trova la casa era famoso per essere stato il quartier generale di Paolo Antonio Vaccarelli, meglio noto come Paul Kelly, uno dei più famosi gangstar della storia di New York che nel 1904 aprì il New Brighton Athletic Club. Kelly finanziava la famigerata Five Points Gang, di cui erano membri anche Lucky Luciano e Al Capone.

L’appartamento di Basquiat – Credit Meridian Capital Group

Nel 1905 una sparatoria tra bande portò alla chiusura del locale al 57 Great Jones Street che accolse prima un'azienda di lavorazione dei metalli, poi un'azienda di forniture per la cucina prima di essere acquistata nel 1970 da Andy Warhol. Oggi, al 57 Great Jones Street si trova un ristorante e bar giapponese, chiamato Bohemian New York, oltre lo storico appartamento di Basquiat messo in affitto da Meridian Capital Group.