In vendita una Bubble House immersa nella natura: la casa scultura costa oltre 2 milioni di euro Avete sempre sognato di vivere in una Bubble House? Questa messa in vendita nell’Ardèche fa al coso vostro: è immersa nella natura ed è un vero e proprio “gioiello” di architettura e design.

A cura di Valeria Paglionico

Foto da Architecture de Collection

Nella società contemporanea, dove i ritmi estremamente frenetici aumentano i livelli di stress in modo impressionante, spesso si sente la necessità di immergersi nella natura, ripristinando un contatto diretto con la terra che ci ha generati. Il mondo dell'architettura non è rimasto indifferente di fronte questa esigenza e ha dato vita a delle vere e proprie case-scultura perfettamente integrate nel paesaggio verdeggiante. È il caso di una meravigliosa Bubble House nella regione dell'Ardèche, in Francia, che proprio di recente è stata messa in vendita sul web. Tra mosaici colorati, una piscina a sfioro e tunnel che collegano i diversi ambienti, è un vero e proprio gioiellino di design: ecco quanto bisogna spendere per acquistarla (e magari trasformarla nella propria residenza).

Foto da Architecture de Collection

La Bubble House in Ardéche

La Bubble House immersa nei meravigliosi paesaggi dell’Ardèche è stata progettata da Joël Unal e Claude Häusermann-Costy nel 1972 ma ora è stata messa in vendita da Architecture de Collection. Più che una casa può essere definita una "scultura abitabile", dove ogni dettaglio è stato pensato per abbracciare la natura circostante, come se architettura e spazi verdi riuscissero a fondersi.

Foto da Architecture de Collection

L'abitazione di design si estende su una superficie di 156 metri quadri: ha un ampio ingresso, un soggiorno collegato alla cucina e tre camere da letto (di cui una con terrazzo). Dispone inoltre di una biblioteca, di un ulteriore salotto e di un laboratorio, tutti collegati da suggestivi tunnel.

Foto da Architecture de Collection

Quanto costa e dove acquistare la casa immersa nella natura

Gli esterni sono tutti in un luminoso bianco arricchito solo da alcuni mosaici variopinti, mentre gli interni sono arredati nei minimi dettagli con accessori minimal ma super moderni. Sedie a uovo, amache, scale a chiocciola, oblò scolpiti e addirittura una vasca da bagno biologica scavata nella roccia: la Bubble House è il risultato di un finissimo gioco di prospettive e di curve organiche.

Foto da Architecture de Collection

Il pezzo forte? La terrazza da 150 metri quadri dotata di piscina con cascata, isola, solarium, tutto che gode di una splendida vista sul Monte Bianco e sul Monte Lozère. Quanto costa questo "manifesto di architettura"? Attualmente è in vendita su Architecture de Collection a 2.500.000 euro.