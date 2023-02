In vendita la casa di Jim Carrey: quanto costa la villa con cascata, cinema e zona yoga Si vende la villa di Jim Carrey per la prima volta in 30 anni di proprietà con all’interno gli abiti dei suoi film più iconici, campo da tennis, spa e molto altro ancora.

A cura di Clara Salzano

La villa di Jim Carrey

Jim Carrey è sicuramente uno degli attori più conosciuti e apprezzati di Hollywood. Protagonista di film come The Truman Show, the Mask, il Grinch ad Ace Ventura, il noto attore è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata ma adesso è possibile vedere come sono fatti gli interni della sua mega villa di Los Angeles. La casa californiana è infatti stata messa in vendita, per la prima volta in quasi 30 anni di proprietà, con i costumi dei film di Jim Carrey alle pareti e molto altro ancora.

La tenuta di Jim Carrey a LA

La villa di Jim Carrey a Los Angeles è una tenuta tentacolare di due acri, proprio nel cuore di Brentwood. Si tratta di una casa in stile ranch che si sviluppa su un unico livello e comprende una piscina con cascata, un campo da tennis, un cinema, una sauna a infrarossi e bagno turco separati, ampie aree erbose, un orto e sentieri tortuosi che conducono a un'area yoga e di meditazione.

Dentro la villa di Jim Carrey con i costumi dei suoi film

La casa si sviluppa su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati e comprende cinque camere da letto e sei bagni ed è caratterizzata da alti soffitti con travi a vista, pavimenti preziosi e colonne di radica.

La camera da letto di Jim Carrey

La villa è caratterizzata inoltre da diversi salotti, numerosi caminetti e una sala biliardo con vista sul verde rigoglioso tutto intorno. La suite armatoriale offre un'ampia camera da letto, u'area salotto, camino e balcone privato coperto con vista sulla proprietà. La sala cinema in casa è inoltre arredata come i famosi palazzi del cinema con divani rivestiti in mohair.

Il cinema in casa di Jim Carrey

La villa è stata messa in vendita da Sotheby's International Realty, per la prima volta in 30 anni di proprietà di Jim Carrey, al prezzo di 28.900.000 di dollari.