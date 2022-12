Il Natale a casa di Kourtney Kardashian è con tanti alberi rossi e scintillanti Il Natale a casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker si presenta in grande stile con tanto abeti rossi scintillanti che decorano la casa.

A cura di Clara Salzano

Il Natale di Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian con la sorella più famosa Kim e le altre Kardashian attirano sempre l'attenzione mediatica. Kourtney, dopo aver sposato il batterista Travis Barker con una cerimonia da favola in Italia, era un po' scomparsa sui social, ma di recente è tornata a postare numerose immagini e video dalla loro villa addobbata per Natale.

Gli alberi di Natale di Kourtney Kardashian

Il Natale a casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker si presenta in grande stile con tanti abeti rossi scintillanti che decorano lo spazio a doppia altezza della villa. La famosa coppia vive con i figli in una grande dimora a Calabasas, in California. La villa si sviluppa su due livelli, con la zona giorno al piano terra e la zona notte ai piani superiori. È immersa nel verde e dotata di piscina e grandi ambienti interni.

La villa di Kourtney Kardashian e Travis Barker

Gli alberi di Natale scelti da Kourtney Kardashian con il loro colore rosso accesso spiccano particolarmente sulla pavimentazione di resina chiara e sull'arredamento moderno presente nell'abitazione.

Gli alberi di Natale di Kourtney Kardashian

Non uno ma molti di più sono gli alberi a casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker. Dalle immagini condivise sui social se ne contano quattro ma potrebbero essercene anche di più. La particolarità è sicuramente nella tinta unica, il rosso natalizio, che è reso ancora più suggestivo da luci che decorano tutti i rami fino in cima. Non ci sono palle né altri addobbi sugli alberi che con il loro colore riescono a riempire il grande ambiente e calare la casa nella perfetta atmosfera natalizia.