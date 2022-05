Dove vivono Kourtney Kardashian e Travis Barker: la villa immersa nel verde con piscina e tavolo da ping pong Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati per la terza volta e mentre la coppia è in giro per il loro tour nuziale in Italia, vediamo dove abitano e com’è fatta la loro casa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker – Credit Architectural Digest

Kourtney Kardashian e Travis Barker sono al centro dell'attenzione mediatica in questi giorni per il loro terzo matrimonio in Italia. La coppia ha deciso infatti di suggellare le proprie nozze per ben tre volte, prima a sorpresa a Las Vegas, poi a Santa Barbara e infine a Portofino. Mentre la coppia è in giro per il loro tour nuziale, si sveliamo i dettagli della casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker.

Kourtney Kardashian e Travis Barker in casa – Credit Architectural Digest

Kourtney Kardashian e Travis Barker vivono in California

Travis Barker (batterista dei Blink 182) ha aperto ad Architectural Digest le porte della sua casa a Calabasas, in California, dove vive con la famiglia allargata composta dalla neo moglie Kourtney Kardashianm e i 6 figli della coppia avuti dalle loro precedenti relazioni.

La villa con piscina dove vivono Kourtney Kardashian e Travis Barker – Credit Architectural Digest

La villa è un'architettura minimalista progettata da Waldo Fernandez in cui Travis Barker vive da più di quindici anni. Tuttavia di recente sono stati fatti lavori di ristrutturazione su consiglio della mamma delle Kardashian, Kris Jenner.

Il salotto della casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker – Credit Architectural Digest

Nel tour di presentazione della casa su AD, Travis Barker precisa che Kourtney Kardashian possiede anche una sua casa non lontano dalla sua villa di Calabasas ma che ha previsto la creazione di una nuova stanza castello per i tre figli di lei in modo da farli sentire a proprio agio.

La villa di Travis Barker a Calabasas, in California

La casa dove vivono Kourtney Kardashian e Travis Barker è immersa nel verde e comprende un'ampia piscina, un garage per auto di lusso e una grande zona living suddivise in vari ambienti.

La villa immersa nel verde di Kourtney Kardashian e Travis Barker – Credit Architectural Digest

La cucina dove si è fatta ritrarre la coppia è caratterizzata dai colori bianco e nero con doppia isola centrale e camino.

La cucina della casa – Credit Architectural Digest

Lampade di design, tavolo da ping pong, biciclette preziose e opere d'arte uniche caratterizzano gli ambienti interni della casa.

Bicilette e tavolo da ping pong nella villa di Travis Barker

Travis Barker svela anche molti dei regali fatti da Kourtney Kardashian prima della loro relazione, durante i lunghi anni di amicizia.

L’ingresso con opere d’arte nella casa di Kourtney Kardashian e Travis Barker

La cabina armadio del batterista di Blink 182 è un trionfo dello stile punk con vari abiti in pelle, anfibi e teschi dipinti.

La cabina armadio di Travis Barker – Credit Architectural Digest

Secondo quanto riferito da Travis Barker, lui e Kourtney Kardashian vivranno inizialmente in questa villa con la loro famiglia allargata nell'attesa di trovare eventualmente una dimora che assecondi le nuove e maggiori esigenze della coppia.