Il letto che costa quanto un appartamento: come sono fatti i materassi da 300mila euro amati dalle star In quanti pagherebbero oltre 300mila euro per dormire in un letto gioiello? A quanto pare molte più persone di quanto si immagina: ecco quali sono le caratteristiche dei materassi “di lusso” che spopolano tra le star.

A cura di Valeria Paglionico

Paghereste oltre 300.000 per un letto? Che ci crediate o no, ci sono molte persone che lo fanno e non solo star del calibro di Beyonce, Brad Pitt, Drake, Tom Cruise e Angelina Jolie. L'obiettivo non è solo godersi un sonno da re ma anche avere un oggetto d'arredo unico nel suo genere, capace di essere allo stesso tempo sia funzionale che di design. A vendere i letti più preziosi al mondo è un brand svedese diventato leader del settore: i suoi prodotti sono completamente artigianali, sono realizzati in materiali naturali e tessuti di alta qualità e possono essere personalizzati a proprio piacimento. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui "materassi gioiello" che fanno impazzire le celebrities.

Il brand svedese che produce materassi "di lusso"

Si chiama Hästens ed è il brand svedese che dal 1852 produce i letti più famosi e preziosi al mondo con l'obiettivo di rendere il mondo più felice, sereno e ricco d’amore garantendo il miglior sonno possibile. L'azienda si affida ad artigiani esperti che, servendosi di materiali pregiati, naturali ed esclusivi, realizzano materassi tailor made unici nel loro genere.

Hästens

Il modello più famoso è lo Hästens Vividus: è contraddistinto dall'ormai iconica stampa a quadroni in bianco e blu e ha bisogno di ben 45 giorni di lavoro per essere completato. Naturalmente può essere personalizzato in base alle proprie necessità, si ha infatti la possibilità di modificare i colori, le imbottiture, la grandezza. Il suo prezzo? Circa 125.000 euro. Sebbene possa sembrare già una cifra molto elevata per un letto, esiste anche un'alternativa ancora più esclusiva.

Il letto di Hästens

Quanto costa un letto gioiello

Il letto "gioiello" più prezioso al mondo si chiama Grand Vividus, è nato dalla collaborazione con il celebre designer canadese Ferris Rafauli, che ne ha studiato ogni dettaglio per garantire dei sogni davvero d'oro al suo proprietario. Complici i telai in legno di pino svedese, l'imbottitura di crine di cavallo, i rivetti in ottone dorato e gli angoli in pelle, il suo prezzo supera i 350.000 euro.

Grand Vividus

Di fronte cifre simili non sorprende che tra i clienti del brand ci siano molti volti noti dello spettacolo, dai membri delle Royal Family d'Europa a Beyoncé, fino ad arrivare a Leonardo di Caprio, Brad Pitt e Angelina Jolie. Il dettaglio che più di tutti "convince" i clienti? La possibilità di fare diversi test prima dell'acquisto, dandosi al totale relax (con tanto di coperta) all'interno degli store.