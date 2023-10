Il grattacielo più sottile del mondo: quanto costa un appartamento all’ultimo piano Steinway Tower è il grattacielo più sottile al mondo: ecco quanto costa un attico di lusso con vista su tutta New York.

A cura di Giusy Dente

Steinway Tower e Penthouse 76

Vietato avere paura dell'altezza: la famosa Steinway Tower al 111 West 57th Street è un grattacielo residenziale a Midtown Manhattan con 91 piani. "Un capolavoro moderno": così viene descritto, sulla pagina Instagram ufficiale. Possedere un attico in questa struttura significa avere tutta New York ai propri piedi: una vista spettacolare. E ciò che questo complesso può offrire, va ben oltre il panorama: si tratta ovviamente di appartamenti di lussoi e con tanti servizi, con un costo da capogiro.

Instagram @111west57st

Come è fatto la Steinway Tower

L'edificio è chiamato Steinway Tower perché ingloba al suo interno anche lo storico Steinway Building del 1925, la sede del primo negozio targato Steinway & Sons. I lavori della struttura odierna, per come la vediamo oggi, sono iniziati nel 2013 con l'acquisto da parte di JDS Development, PMG e Arthur P. Becker. La costruzione effettiva è stata completata nel 2022, dopo rallentamento nel 2020 a causa della pandemia. Esteticamente, la caratteristica principale della torre è data dal suo singolare profilo dei lati nord e sud: la profondità diminuisce con l'altezza e sembra che grattacielo scompaia nel cielo.

Instagram @111west57st

Con un'altezza di 435 metri e una base larga 17,91 metri, è il grattacielo più sottile al mondo. E non è tutto: i pilastri che sorreggono la sua struttura sono in terracotta smaltata che cambia colore in base alla posizione del sole nelle varie ore del giorno, producendo effetti di luce cangianti. All'ingresso, si viene accolti da una spaziosa hall con reception. A disposizione degli inquilini ci sono una palestra, una piscina coperta, la spa, campo di paddle, simulatore di golf, sala giochi per bambini.

Penthouse 76, 111w57.com

Quanto costa un attico

La residenza più prestigiosa del grattacielo è la Penthouse 76, inaugurata questa estate da Banda Design & Development Studio, il rinomato studio fondato da Edoardo Mapelli Mozzi. L'attico 76 (coi suoi 605 mq) è stato quotato a giugno 54.600.000 dollari: corrispondono oggi a oltre 51 milioni di euro. E proprio questo è il prezzo che figura sul sito ufficiale, dove è possibile controllare dettagli di questa e delle altre residenze disponibili. I prezzi variano da 8 a 28 milioni di dollari.