I tappeti sono come amuleti in casa: come posizionarli secondo il Feng Shui Alcuni elementi in casa, come i tappeti, funzionano come catalizzatori di energia: i consigli per collocarli nel modo giusto.

A cura di Clara Salzano

Tappeti per la casa – Credit Instabilelab

Vivere in un ambiente confortevole e dove le energie sono equilibrate è fondamentale per vivere una vita serena quotidiana. Lo studio dell'armonia in casa è alla base dell'antica arte cinese del Feng Shui che individua una serie di buone pratiche da adottare e di oggetti da introdurre catalizzatori di energia. Il flusso di energia è infatti estremamente importante in una casa ed esistono alcuni elementi, come gli specchi ma anche i tappeti, che funzionano come amuleti. I tappeti attirano inoltre fortuna e ricchezza ed è quindi sempre consigliabile usarli in casa. Proviamo a capire come collocarli in casa nel modo giusto per catalizzare le energie positive.

Tappeto in casa

All'ingresso

L'ingresso della casa è, da un punto di vista energetico, il punto più importante perché riceve tutta l'energia dell'abitazione, sia di chi ci vive che di chi è ospite. Viene infatti detto bocca del chi e gode dunque di molta attenzione. Se si tratta di un ingresso piccolo bisognerebbe privilegiare tappeti dalle forme circolari e dalle tinte della terra. In un ingresso più ampio che immette nel living, la forma dovrebbe essere rettangolare e nelle tonalità del beige.

Il tappeto all’ingresso – Credi Linie Design

La zona living

Il salotto è la stanza dove ci si rilassa, si gioca e talvolta si mangia anche ecco perché è già un ambiente carico di energie positive. Se il living è di grandi dimensioni, per attrarre ancora di più la ricchezza, si consiglia di usare un tappeto con motivi a zigzag oppure color arancione, che è una tinta che attrae l'energia positiva. Se si opta per collocare il tappeto sotto il o i divani si consiglia di scegliere una forma rettangolare e, se l'arredamento lo consente, nelle tonalità argentate in modo da abbinarsi meglio ai vari colori presenti.

Tappeto sotto al divano per il salotto – Credit Instabilelab

In camera da letto

La camera dove si riposa è essenziale che richiami e trattenga energie positive. Mentre dormiamo infatti le energie continuano a fluire ed è per questo che bisogna scegliere in modo corretto come arredare la stanza e quali elementi scegliere. Se non bisogna mettere specchi vicino al letto per evitare il corpo riposi male, così non bisogna usare un tappeto rettangolare perché nella stanza ci sono già molti angoli retti, dal letto alla testiera e gli specchi.

Tappeti pelosi in camera da letto

Bisogna dunque optare per tappeti dal texture morbida e possibilmente di forma rotonda in modo da aiutare le energie a non esaurirsi durante il riposo ma a restare in circolo. Per quanto riguarda i colori invece il Feng Shui consiglia di usare il rosa e le sue sfumature per le coppie appena sposate; il verde nei periodi caldi dell'anno; e le tinte di blu per conciliare il riposo.

Tappeto rotondo in camera da letto

Il bagno

Una stanza dove l'acqua scorre già in modo abbondante come il bagno non richiede particolari indicazioni sul flusso delle energie. Ecco perché il Feng Shui non fornisce direttive sulla forma del tappeto per il bagno. Il blu e i toni della terra sono consigliati per creare un'atmosfera rasserenante. Bisognerebbe inoltre posizionare un tappeto vicino alla vasca e l'altro all'ingresso del bagno per ottenere un equilibrio ideale nella stanza.