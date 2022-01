I colori influenzano l’umore: come sceglierli per arredare casa Che il colore possa incidere sull’umore è una verità risaputa, specialmente nella moda. Si parla comunemente di dopamine dressing che può essere applicata anche in casa e influire sul proprio umore.

A cura di Clara Salzano

I colori influenzano l’umore in casa

Che il colore possa incidere sull'umore è una verità risaputa, specialmente nella moda. Basta notare le ultime collezioni degli stilisti che puntano su colori più vivaci per allontanarsi il più possibile dalla pandemia. La relazione tra il colore e l'umore nella moda è definita "dopamine dressing". Può essere invece una novità apprendere che la stessa logica della dopamine dressing può essere applicata anche in casa dove l'uso di alcuni colori può trasmettere calma o gioia in certi ambienti.

Il dopamine dressing in casa

I significati del colore cambiano in tutto il mondo, ma la sua capacità di condizionare il nostro umore e il modo in cui viviamo è universale. L'esistenza della dopamine dressing anche in casa potrebbe portare molti a credere che basti usare dei colori vivaci per sentirsi più felici tra le mura domestiche eppure si finirebbe solo per sovraccaricare lo spazio e sentirsi semmai oppressi. Il segreto è invece bilanciare colori tenui e più vivaci assieme. Accostare tinte tenui e rilassanti a colori più luminosi è un modo per risollevare l'umore senza sovraccaricare lo spazio.

Il Very peri colore dell’anno secondo Pantone

Il colore dell'anno secondo Pantone è il Very Peri che è una sorta di violetto. Si tratta di un colore giocoso e gioioso che promuove l'introspezione e rasserena, basti pensare alla sensazione di calma che si prova quando si guarda un campo di lavanda. La sensazione di comfort e sicurezza viene trasferita attraverso l'uso del rosa arancio, con tutte le sue sfumature dal color pesca arrossato al caldo terracotta. Il verde è un colore più rigenerante; è infatti il colore della natura e porta con sé un senso di nuovo inizio. Il giallo è il colore della solarità per eccellenza e scegliendo un sono tono più morbido si può evocare felicità senza sovraccaricare le altre tonalità. Infine i toni del blu e dell'azzurro possono calmare la mente e rendono la stanza un luogo più confortevole in cui stare per questo si usa spesso nelle camere da letto. A voi la scelta.