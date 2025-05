Come vestirsi al primo appuntamento: il colore perfetto e quello da evitare secondo l’esperta

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il modo di vestire e le scelte di stile dicono molto di noi. Indossare un capo piuttosto che un altro, un colore piuttosto che un altro cambia la percezione che gli altri hanno di noi, ma cambia anche il nostro stesso modo di sentirci. Ecco perché la scelta in alcuni contesti può risultare decisiva: a un colloquio di lavoro per esempio, ma anche a un primo appuntamento con un possibile partner! Una matchmaker, dunque un'organizzatrice di incontri abituata a "creare" coppie, ha rivelato i diversi colori che uomini e donne dovrebbero indossare al primo appuntamento e quelli che andrebbero invece evitati, se si vuole il lieto fine. "La teoria dei colori negli appuntamenti non serve solo a catturare l'attenzione di qualcuno di speciale, ma anche ad aiutarti ad affrontare il mondo con la tua sicurezza interiore" ha affermato Maria Avgitidis al Daily Mail.

Come vestirsi al primo appuntamento

Maria Avgitidis è la CEO di Agape Match, un servizio di matchmaking con sede a New York. L'esperta ha svelato quali sono i colori che secondo lei attirano maggiormente l'attenzione, dando un impatto positivo e quelli che, viceversa, risultano respingenti. Secondo la sua esperienza, sia perdonale che professionale, il verde è il colore che più di tutti attira complimenti e attenzioni positive sulla donna che lo indossa. "Il verde è vibrante, accogliente, è associato alla vita, alla crescita, alla fortuna e alla salute. Chi non vorrebbe trascorrere del tempo con qualcuno che incarna queste caratteristiche senza parole?È un colore universalmente apprezzato" ha dichiarato al Daily Mail. Non vale lo stesso per gli uomini. A suo dire, per loro è il lilla-viola a garantire maggiori possibilità di successo. Ha affermato: "Il viola chiaro in genere trasmette un'atmosfera amichevole e alle donne in particolare piace quando gli uomini sembrano avvicinabili e sicuri". Sì anche a blu e giallo sia per uomini che per donne.

Quali colore evitare a un primo appuntamento

Se esistono colori che danno maggiori garanzie di successo, esistono anche quelli che invece andrebbero aboliti dal guardaroba del primo appuntamento. Sono i colori che compromettono la buona riuscita della serata. Il primo della lista, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è il nero. È il colore elegante per antonomasia, ma questo è valido in altri contesti, non di certo quello del primo incontro romantico. Il nero è una nuance da evitare assolutamente secondo l'esperta, perché troppo cupa per quel tipo di situazione: "Indossare il nero è un'occasione persa per suscitare un sentimento positivo in qualcuno che hai appena incontrato" ha detto. Allo stesso modo, sconsiglia altre due tonalità neutre molto amate: il bianco e il grigio. Ma sorpresa delle sorprese, anche il rosso è fuori discussione. È comunemente considerato un colore caldo e sexy, ma gli esperti di relazioni consigliano di lasciarlo nell'armadio, almeno per il primissimo appuntamento. "Il rosso non è il colore giusto per un primo appuntamento quando si cerca semplicemente di conoscere qualcuno e magari iniziare una relazione in futuro" ha detto Avgitidis.