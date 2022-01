Dove vivono Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, la casa all’interno di una vecchia abbazia Ornella Muti sarà tra le 5 donne co-conduttrici al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo 2022. Nell’attesa di vederla sul palco dell’Ariston, scopriamo dove vive la nota attrice con la figlia Naike Rivelli e com’è fatta la loro casa.

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai vicino e iniziano a trapelare le prime anticipazioni come la partecipazione di Ornella Muti tra le cinque donne nel ruolo di co-conduttrici al fianco di Amadeus. Ornella Muti è una delle attrici più amata da varie generazioni di italiani e sui social la nota showgirl è molto seguita. Sono numerosi i post e le interviste in cui Ornella Muti mostra dettagli della sua vita. L'attrice vive con figlia Naike Rivelli in una villa ecosostenibile ricavata in una vecchia abbazia di campagna aperta alla famiglia e agli amici più cari. Dopo aver svelato il bagno a tema marino della casa di Ornella Muti, scopriamo dove si trova e com'è fatta la loro abitazione.

La villa di Ornella Muti e Naike Rivelli

Com'è fatta la casa di Ornella Muti

Ornella Muti è stato il sogno proibito di molti italiani. Famosa per aver lavorato con maestri del cinema italiano come Mario Monicelli e Marco Ferreri e in film come “Innamorato Pazzo” e “Il bisbetico domato” al fianco di Adriano Celentano e altri mitici attori, la nota attrice vive in una villa di campagna assieme alla figlia Naike Rivelli.

Naike Rivelli nel bosco attorno alla casa dove vive con la mamma Ornella Muti

La grande casa non è una semplice abitazione immersa nel verde ma una vecchia abbazia da cui le due bellissime donne anno ricavato una casa accogliente, dove spesso ospitano amici, familiari e soprattutto tanti animali.

Ornella Muti con alcuni dei cani e maiali che vivono in casa con loro

Sono numerosi i post condivisi sui socia e le interviste o i collegamenti tv realizzati da Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli in cui è stato possibile notare una serie di dettagli della casa in cui vivono. La villa della nota attrice è circondata da ampi giardini curati e a cui è stata aggiunta una meravigliosa piscina.

Ornella Muti nella piscina della sua casa

La casa di Ornella Muti e Naike Rivelli è una grande villa su due livelli in stile rurale. Facciate rosa antico, infissi verde acqua e soffitti con travi di legno a vista caratterizzano l'abitazione in cui le due donne vivono assieme a tanti animali come cani, gatti e maialini.

Naike Rivelli con uno dei loro maiali domestici

All'interno della casa, attraverso le immagini mostrate nei vari collegamenti e post di Ornella Muti e Naike Rivelli, è stato possibile notare un arredamento in stile shabby chic con molti elementi di legno, pavimento in cotto, travi a vista, tante foto e quadri alle pareti e una grande cucina con isola centrale dove le due donne amano trascorrere molto tempo.

La cucina di Ornella Muti

Dove abita Ornella Muti con la figlia Naike Rivelli

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli da tempo hanno scelto di vivere lontano dalla città e immerse nella natura. Entrambe sono grandi sostenitrici di una stile di vita sostenibile ed eco-compatibile. La loro villa in una vecchia abbazia è il luogo ideale per le due donne dove praticare yoga e tenersi in forma.

Ornella Muti nella cucina della sua casa

Ornella Muti e la figlia hanno scelto di vivere a Lerma, non lontano da Ovada, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Entrambe amano infatti il contatto con la natura e la tranquillità. La nota attrice pratica la religione buddhista e la sua abitazione immersa nel verde è perfetta per meditare, rilassarsi e praticare attività fisica.

Ornella Muti nel salone di casa con uno dei suoi maiali domestici

Sono numerose le foto condivise sui social da Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli in cui le due bellissime donne si mostrano in compagnia di numerosi animali come maiali, cani, gatti e cavalli che spesso vengono accolti anche in casa e che contribuiscono a rendere la loro casa un idillio bucolico.