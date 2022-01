Il bagno di Ornella Muti: un mondo marino da fiaba Ornella Muti è la cinque co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus ma avete mai visto il suo bagno di casa? Un mondo marino che sembra uscito da una favola.

Ornella Muti nel suo bagno di casa a tema marino

Ornella Muti sarà una delle cinque co-conduttrici al Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, Ornella Muti è una delle attrici più belle e famose del cinema italiano. Ha recitato con alcuni dei registi più importanti di sempre come Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola e Woody Allen. Sarà la diva della prima serata del Festival di Sanremo 2022 ma avete mai visto il suo bagno di casa? Un mondo marino che sembra uscito da una favola.

Il bagno di Ornella Muti decorato con tema marino

Il bagno a tema marino nella casa di Ornella Muti

Ornella Muti vive in una vecchia abbazia di campagna trasformata in una villa in stile rustico per lei e la figlia Naike Rivelli con piscina e ampio giardino. Con loro vivono numerosi animali tra cani, gatti e maiali. All'interno della casa di Ornella Muti e della figlia si trova anche un originale bagno decorato a tutto a tema marino.

Il water marino del bagno di Ornella Muti

Dal water decorato con stelle marine e motivo nautico alle lampade.a forma di medusa, entrare nel bagno di Ornella Muti è come immergersi in un fantastico mondo marino. Tutte le superfici sono decorate con elementi del mondo sott'acqua, tanti pesci, conchiglie, sirene e molto altro ancora.

La sirena nella vasca del bagno di Ornella Muti

Uno degli elementi più originali presenti nel bagno di Ornella Muti è una grande coda di sirena che fuoriesce dalla vasca del bagno della famosa attrice. Di colore fucsia, la coda della sirena nella vasca sempre una scultura decorativa che conferisce al bagno un'atmosfera fiabescha.

Le lampade a forma di meduse nel bagno di Ornella Muti

Anche l'illuminazione del bagno è pensata per ricreare la luminosità tipica dei fondali marini e la magia del mondo sott'acqua. Entrare nel bagno di Ornella Muti è come tuffarsi in un'onda del mare a occhi aperti.