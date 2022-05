Dove vivono i cantanti de Il Volo: le case nei luoghi dove sono cresciuti Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono i tre cantanti del gruppo musicale Il Volo, tra i più conosciuti al mondo . Scopriamo dove abitano e come sono le loro case.

A cura di Clara Salzano

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo

Tempo ne è passato da quando Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, giovanissimi, parteciparono al talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. I tre cantanti oggi formano il gruppo musicale Il Volo, tra i più conosciuti al mondo, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e porta il Bel Canto italiano in giro per il mondo. Quando non sono impegnati ad esibirsi in concerti in diverse lingue e in vari continenti, tornano nelle loro case di origine per ricongiungersi con le famiglie. Scopriamo dove vive il trio composto dai due tenori e un baritono.

Il gruppo musicale Il Volo

La casa di Gianluca Ginoble

I tre cantanti de Il Volo sono giovanissimi. Hanno iniziato la loro carriera ancora minorenni. Oggi sono tra i gruppi musicali più seguiti al mondo ma quando non sono in giro per concerti tornano nei luoghi di appartenenza. Gianluca Ginoble vive a Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Gianluca Ginoble vive a Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi

Gianluca Ginoble è vissuto a Montepagano sin dalla nascita e oggi la sua casa si trova accanto all'abitazione familiare dove è cresciuto.

Gianluca Ginoble in casa, in provincia di Teramo

La casa di Gianluca Ginoble in provincia di Teramo è caratterizzata da ampi spazi interni, un giardino e un terrazzo che affaccia sul versante nord della costa teramana.

Gianluca Ginoble al pianoforte

Pareti scure e arredi moderni caratterizzano la casa di Gianluca Ginoble in cui non poteva mancare un pianoforte dove il cantante si mostra spesso attraverso video e foto condivise sui suoi social.

La casa di Piero Barone

Piero Barone de Il Volo, quando non deve girare il mondo per lavoro, torna dalla sua famiglia a Naro, un paesino in provincia di Agrigento, dove abita.

Piero Barone nel giardino di casa

Non sono molte le immagini condivise sui suoi social ma sappiamo che Piero Barone è il più grande del gruppo e nella piccola città siciliana vive in una casa con giardino inondata di luce naturale.

Piero Barone al pianoforte di casa

La casa di Ignazio Boschetto

Ignazio Boschetto, invece, ha la sua abitazione a Marsala, in provincia di Trapani. È qui che la sua famiglia si è trasferita quando lui era bambino e dove il cantante continua a vivere. Non ci sono molte immagini dell'abitazione di Ignazio Boschetto.

Ignazio Boschetto al pianoforte

Non manca sicuramente un pianoforte nella sua casa e da alcuni post condivisi con la fidanzata Ana Paula Guedes e possibile che la coppia viva assieme in una casa con arredi moderni e piena di luce.