Dove vivono Andrea Damante ed Elisa Visari: la casa milanese con giardino d’inverno e opere d’arte pop L’ex tronista Andrea Damante, dj ed influencer con più di 2 milioni di follower, vive con l’attrice Elisa Visari. Scopriamo dove abitano e com’è fatta la loro casa.

A cura di Clara Salzano

DJ Andrea Damante e l’attrice Elisa Visari vivono assieme a Milano

Andrea Damante, dj ed influencer, ha raggiunto la popolarità social come tronista di Uomini e Donne. Oggi l'ex tronista dedica tutta la sua vita alla musica e alla sua compagna, l’attrice Elisa Visari con cui vive nel centro di Milano. Scopriamo com'è fatto il loro nido d'amore.

Andrea Damante con la fidanzata Elisa Visari in casa

Dove abitano Andrea Damante ed Elisa Visari

Andrea Damante, ex tronista lui ed ex fidanzato di di Giulia de Lellis, ed Elisa Visari, giovane attrice, sono fidanzati da più di un anno e vivono assieme in un appartamento nel cuore di Milano. Dalle numerose immagini condivise dalla coppia sui social è probabile che il loro nido d'amore si trovi nella zona di Porta Nuova.

Andrea Damante ed Elisa Visari nello studio di Andrea in casa

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno aperto le porte del proprio appartamento alle telecamere di MTV Cribs svelando i dettagli della loro casa come gli spazi esterni a tema jungle in cui è sbocciato il loro amore.

Andrea Damante nel suo studio in casa

Com'è fatto l'appartamento milanese di Andrea Damante ed Elisa Visari

Andrea Damante ed Elisa Visari vivono in un appartamento moderno nel cuore del capoluogo meneghino. La casa si trova ad un piano alto di una nuova costruzione e gode di ampi spazi e luminosità.

Il salone della casa di Andrea Damante ed Elisa Visari

Arredato in stile contemporaneo, l'appartamento milanese di Andrea Damante ed Elisa Visari è caratterizzato da un'ampia zona giorno con un grande e comodo divano con vicino la sala da pranzo. La peculiarità della sala è la presenza di un giardino d'inverno che conferisce un'atmosfera green alla casa.

L’ingresso della casa di Andrea Damante ed Elisa Visari con importanti opere d’arte contemporanea pop

L'ingresso all'abitazione comprende importanti opere d'arte contemporanea che definiscono i gusti della coppia. Non poteva mancare infine nella casa del DJ Andrea Damante una sala dedicata alla musica e studio di registrazione dove l'ex tronista si dedica al suo lavoro e passione.