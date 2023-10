Dove vive Sangiovanni: la casa dove il cantante custodisce i premi e la collezione di sneaker Ecco dove vive Sangiovanni: è l’abitazione dove ha composto le prime canzoni, dove custodisce alcuni dei suoi tesori più preziosi.

A cura di Giusy Dente

Da quando è finita la storia d'amore con Giulia Stabile, sua compagna di avventura ad Amici, si sa molto poco della vita privata di Sangiovanni (pseudonimo di Giovanni Pietro Damian). Viceversa, si parla molto dei suoi progetti professionali. Il cantante è sicuramente molto preso dal lavoro e sta cercando di dare una spinta importante alla carriera. Ecco perché ha intrapreso anche la strada della recitazione, debuttando come attore nella seconda stagione di Vita da Carlo (già disponibile su Paramount+). Ovviamente però resta la musica il suo sogno. Di recente ha collaborato con Mecna, Gianni Morandi e Mr. Rain, ma i fan non vedono l'ora di ritrovarlo sul palco da solista, con nuove canzoni. Chissà se bolle qualcosa in pentola, se nella sua abitazione sta lavorando a qualcosa…

La casa di Sangiovanni

Sangiovanni ha aperto le porte di casa a MTV Cribs Italia, mostrando la casa dei suoi genitori. Non è solo un luogo a cui è legato affettivamente: è anche quello che per lui ha significato moltissimo dal punto di vista artistico.

Proprio tra quelle mura, infatti, ha potuto approfondire la sua passione per la musica, coltivare il sogno di cantare, sviluppare le idee per i brani che lo hanno reso famoso.

Quei brani gli sono valsi diversi premi, che il giovane custodisce gelosamente e che tiene bene in vista. Sono ben in mostra, infatti, i trofei Seat Music Awards e il Disco d'Oro ottenuto dalla Sugar per Perso nel buio.

Il cantante vanta uno stile unico, che i fan apprezzano particolarmente: uno stile colorato e casual da vero appassionato di street wear. Non ha avuto problemi ad aprire le ante dell'armadio, mostrandone il contenuto tra le T-shirt, la collezione di sneakers, le diverse maglie a tema calcistico. Spicca la numero 22, autografata da Kakà.

Gli interni dell'appartamento hanno muri bianchi. Nella camera da letto c'è un lettino singolo circondato da mobili di legno. Torna il legno anche nel salotto, con una grossa libreria, una parete verde, lampade e quadri, tende bianche: in questa sala il cantante ama rilassarsi dedicandosi alla musica, isolandosi dal resto, unicamente in compagnia della chitarra.

Sembra che la casa sia circondata da un verde e rigoglioso giardino, spazio che gli permette di starsene un po' all'aria aperta per rilassarsi, ricaricare le energie, trovare ispirazioni comodamente seduto sulla sdraio al sole.