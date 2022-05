Dove vive Mika: le case in Italia, a Londra e in America Da giudice di X Factor a conduttore di Eurovision, Mika è uno dei cantanti e showman più richiesti in Italia e nel mondo. Scopriamo come è fatta la sua villa in Toscana e le altre sue case.

A cura di Clara Salzano

Mika nella sua casa in Toscana

Mika, all’anagrafe Michael Holbrook Penniman Jr., è un cantante e artista poliedrico tra i più conosciuti al mondo. Secondo la rivista People with Money risulta anche tra i cantanti più pagati al mondo e un patrimonio di oltre 215 milioni di dollari grazie ad una serie di investimenti lungimiranti e attività varie, di cui è proprietario, come ristoranti e linee di abbigliamento. Mika è nato a Beirut ma è cittadino del mondo con case in diversi paesi tra cui anche l'Italia dove ha una villa in Toscana. Scopriamo dove vive il noto cantante e come sono le sue dimore.

Mika in una delle sue case

Dove abita Mika in Italia: il casale nella campagna toscana

Da X Factor all'Eurovision, Mika da tempo ha scelto l'Italia come suo paese d'adozione. Sono infatti numerosi gli impegni di lavoro che lo conducono nel Bel Paese e sono tante le immagini e i video che lo ritraggono in una casa immersa nel verde della Toscana che lui chiama spesso "studio".

Mika nel suo casale di campagna

Il casale in campagna di Mika è una struttura in pietra immersa nella natura. Nella casa c'è una stanza dedicata alla musica con pianoforti ed altri strumenti, il suo studio di registrazione appunto, dove spesso Mika si ritira per comporre.

Mika al pianoforte nella sua casa toscana

La cucina è il cuore pulsante del casale in Toscana di Mika dove il cantante ama invitare la famiglia e gli amici. Amante del buon cibo sono tante le occasioni che il cantante crea per cucinare in compagnia e circondarsi d'amore.

Andreas Dermanis, il compagno di Mika, nella sala da pranzo della casa in Toscana

Arredi di legno, pavimenti in cotto, pareti di pietra e un grande camino caratterizzano il casale in Toscana di Mika che è riuscito a creare una casa dall'atmosfera calda e accogliente dove trascorrere il tempo deve essere rigenerante, anche per i due cani del cantante.

Il grande camino della casa di Mika

L'appartamento di Mika a Londra

Ci sono diverse immagini condivise sui social da Mika che lo ritraggono non solo nella casa in Italia ma anche in altre città del mondo. Londra è un'altra città d'adozione per il cantante libanese che probabilmente ha nella capitale britannica un'altra casa dove vive col fidanzato Andreas Dermanis.

La casa a Londra di Mika

Pareti chiare, un camino di pietra e arredi antichi caratterizzano l'abitazione londinese di Mika. Il cantante sui suoi social rivela inoltre di essere un grande appassionato d'arte e sono numerose le opere che decorano le sue case.

Il salotto di Mika in una delle sue case

Come nella casa in Toscana di Mika probabilmente anche in quella di Londra non può mai mancare la musica e un pianoforte decorato a tema inglese potrebbe essere perfetto per la sua casa.

Il pianoforte a tema inglese nella casa di Mika

Le altre case di Mika

Dall'Italia all'Inghilterra passando per la Grecia, la Francia e gli Stati Uniti d'America, Mika ama viaggiare e sono numerose le immagini che condivide da alcune case in giro per il mondo. Non sappiamo se siano tutte abitazioni di proprietà di Mika ma sono tutte arredate con gusto e personalità.

Mika in casa ad Atene

Ad Atene Mika ha istituito un format conosciuto come #cookingwithmika in cui invitava i suoi follower nel suo appartamento greco a partecipare alla preparazione dei suoi piatti accanto al compagno Andreas Dermanis. La casa ad Atene è allegra e piena di colore in perfetto clima mediterraneo.

La casa di Mika a Miami

Mika ama molto viaggiare, lo fa spesso e Miami è una delle mete. Da qui ha condiviso alcuni scatti della sua casa con arredi colorati, fantasie vintage e quadri antichi alle pareti. Non c'è luogo che Mika abiti che non sia carico di oggetti che raccontano le sue tante passioni e la sua vita movimentata in giro per il mondo.