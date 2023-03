Dove vive Heather Parisi: la casa con vista panoramica mozzafiato Heather Parisi è una delle ballerine e showgirl più di successo della televisione italiana, vediamo dove abita Heather Parisi e come è fatta la sua casa.

La casa di Heather Parisi

Di recente si sta sentendo molto parlare di Heather Parisi per la partecipazione della famosa ballerina alla trasmissione Belve, condotta e ideata da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2. Alla fine della registrazione del programma Heather Parisi è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario nello studio televisivo per una condanna per diffamazione ai danni di Lucio Presta. La nota ballerina non viene spesso in Italia ma risponde ugualmente con gentilezza e col sorriso agli ultimi episodi che l'hanno interessata. Vediamo dove abita Heather Parisi e come è fatta la sua casa.

Heather Parisi in casa

Heather Parisi è una delle ballerine e showgirl più di successo della televisione italiana. Nata il 27 gennaio 1960 a Los Angeles, la famosa ballerina oggi vive a Hong Kong col marito, Umberto Maria Azzolini, e i loro due gemelli Elizabeth e Dylan. Heather Parisi ha scelto di vivere in Cina con la famiglia da molti anni e condivide diverse immagini della sua abitazione con vista sui grattacieli della città.

Heather Parisi in salotto

La casa di Heather Parisi a Hong Kong è un grande appartamento panoramico in uno dei tanti grattacieli della metropoli cinese. Dal salotto della casa della ballerina si gode di un magnifico panorama sul mare, il paesaggio e gli alti palazzi della città.

La cameretta dei figli di Heather Parisi

Anche la cemeretta dei figli di Heather Parisi offre una vista mozzafiato sullo skyline di Hong Kong. La casa è caratterizzata inoltre da un arredamento classico con stucchi d'oro in stile barocco, tanti quadri e complementi decorativi.

Dettagli della casa di Heather Parisi

Dalle immagini condivise sui social da Heather Parisi si nota anche la cucina della sua casa, caratterizzata da un ambiente stretto con un piccolo snack. La zona giorno dell'abitazione presenta invece un grande tavolo da pranzo di cristallo e un'ampia area relax. Il panorama penetra all0interno della casa dalle grandi finestre inondando gli ambienti di tanta luce naturale.