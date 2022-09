Dove vive Francesca Chillemi: la casa tra Roma e New York Francesca Chillemi è la protagonista della nuova serie Viola come il mare in uscita il 30 settembre su Canale 5. Scopriamo dove abita la famosa attrice e com’è fatta la sua casa.

Francesca Chillemi è Viola nella nuova serie Viola come il mare

Francesca Chillemi arriverà presto sul piccolo schermo con la nuova serie italiana Viola come il mare, dal 30 settembre su Canale 5, in cui interpreta Viola Vitale accanto a Can Yaman, nei panni dell'ispettore Francesco Demir. La nota Miss e attrice italiana non condivide molti dettagli della sua vita privata ma trascorre il suo tempo tra Roma, dove lavora spesso, e New York. Vediamo dove abita Francesca Chillemi.

Francesca Chillemi a Roma

Francesca Chillemi a Roma

Francesca Chillemi è la protagonista della nuova serie Viola come il mare in uscita il 30 settembre su Canale 5. La famosa attrice si trova spesso a Roma per lavoro. C'è un'abitazione dove si fotografa di sovente e di cui condivide le immagini. Si tratta di un appartamento con un'ampia balconata e vista panoramica sulla Cupola di San Pietro.

Francesca Chillemi in una casa a Roma

Non sappiamo se la casa a Roma di cui Francesca Chillemi condivide spesso le immagini è di sua proprietà, è di qualche amico o è stata presa per lavoro. Tuttavia è possibile apprezzare alcuni dettagli come il pavimento in parquet, la tante luce naturale che penetra dalla grandi finestre e il verde che circonda l'abitazione.

Francesca Chillemi all’ingresso di casa

Dove vive Francesca Chillemi a New York

Sicuramente Francesca Chillemi vive a New York insieme al compagno Stefano Russo, figlio del fondatore del marchio di moda Diesel, da cui ha avuto una figlia. La coppia trascorre infatti molto tempo nella Grane Mela e sono molte le immagini condivise dalla famosa attrice che la ritraggono a Manhattan.

Francesca Chillemi su una terra a Manhattan

C'è un'abitazione di New York che ricorre sovente nelle immagini condivise da Francesca Chillemi sui social. Si tratta di una casa in stile loft con grandi divani, soffitti altissimi, ampie vetrate e probabilmente un terrazzo con vista panoramica su Manhattan.

Francesca Chillemi in una casa stile loft

Il divano color ottanio è un elemento caratteristico di questo grande ambiente domestico caratterizzato da grandi tappeti decorativi, tante piante e calda luce naturale.

Francesca Chillemi in salotto

Non mancano video dell'attrice e conduttrice tv di origini siciliana che la ritraggono nella cucina di casa intenta a realizzare un sapone homemade o a prepararsi una centrifuga detox per cominciare al meglio la mattina in vista dei tanti progetti lavorativi.