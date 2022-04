Dall’Italia agli USA, le più belle case degli oligarchi russi sanzionate per un valore di 1,1 miliardi di euro Dagli Stati Uniti d’America all’Italia sono sempre più numerosi i paesi che scelgono di sanzionare i miliardari russi vicini a Vladimir Putin. Vediamo quali sono i loro immobili più lussuosi.

A cura di Clara Salzano

La villa di Roman Abramovich a Londra

Se venisse chiesto oggi ai registi Joel ed Ethan Coen di girare un film probabilmente avrebbe come titolo "Non è un paese per ricchi" e l'ambientazione sarebbe sicuramente il Regno Unito e non solo. Dagli Stati Uniti d'America all'Italia sono sempre più numerosi i paesi che hanno scelto di sanzionare i miliardari russi vicini a Vladimir Putin. Attraverso il congelamento dei beni e il divieto di viaggiare per i più ricchi oligarchi russi i paesi cercano di fare pressione sul Presidente della Russia affinché ponga fine alla guerra con l'Ucraina. Forbes ha stilato anche una lista di 36 proprietà di dieci oligarchi russi più sanzionati in questo conflitto: vediamo quali sono le case più lussuose sequestrate agli miliardari vicini a Vladimir Putin.

La villa di Kensington di Roman Abramovichù

Uno degli miliardari russi più conosciuti è sicuramente Roman Abramovich conosciuto nel Regno Unito soprattutto perché è il presidente del Chelsea FC, messo in vendita dopo che il governo britannico gli ha imposto onerose sanzioni. Ed è proprio nel quartiere di Chelsea , a Londra, non lontano dalla stadio in cui si allena la sua squadra, che l'oligarca russo ha dozzine di appartamento e oltre cinquanta residenze sparse nel Regno Unito. A Londra poi Abramovich ha una delle sue case più lussuose. Si tratta della villa di Kensington, con quindici camere da letto, di cui non può più pagare l'affitto a causa delle sanzioni imposte dal governo britannico.

La villa di Alisher Usmanov a Londra

Alisher Usmanov è un magnate dei metalli russo che è stato sanzionato dall'Unione Europea, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d'America, la Svizzera e il Canada. Tra le sue proprietà sanzionate più preziose c'è la villa Beechwood House di Londra che è stata congelata per cui l'oligarca russo non può affittare, vendere né ricevere alcun beneficio dal suo immobile inglese. Alisher Usmanov ha subito anche il sequestro della sua villa ad Arzachena, in Sardegna, del valore di 17 milioni di euro.

L’Hamstone House a Weybridge di Oleg Deripaska

Il Regno Unito ha congelato i conti bancari di Oleg Deripaska che possiede solo in Inghilterra un ampio pacchetto di immobili di lusso tra cui la storica villa curva di interesse storico culturale di II grado nella tenuta di St. George's Hill nel Surrey, UK, e la grande casa in Belgrave Square, a Londra, occupata di recente dai manifestanti ucraini.

Athlone House di Mikhail Fridman a Hampstead Heath

Mikhail Fridman ha un patrimonio di 12 miliardi di dollari. Di recente il governo britannico ha congelato le azioni della società di investimento LetterOne, dichiara società vicina a Putin. Fridman possiede nel nord di Londra la Athlone House che è famosa ad Hampstead Heath per la sua torre che spunta dagli alberi. Le sanzioni sulla LetterOne sono ricadute anche su Petr Aven, socio di Mikhail Fridman, e già sanzionato anche dall'Unione Europea. Il miliardario russo possiede a Londra l'Ingliston House a Virginia Water, nel Surrey, una vera e propria reggia in una delle zone più esclusive della città.