Cucine di tendenza 2024: quali colori e materiali scegliere State ristrutturando casa e volete delle fonti d’ispirazione in fatto di cucine? A Fanpage.it abbiamo intervistato gli architetti Stefano Guerrieri e Francesca Mirarchi di GuMi Studio: ecco quali sono i colori e i materiali di tendenza nel settore.

State ristrutturando casa e andate alla ricerca di fonti di ispirazione per quanto riguarda la cucina? Potete affidarvi alle mode di stagione, così da avere uno spazio domestico all'insegna del glamour. Che si tratti di una stanza dedicata dallo stile monumentale, di una penisola inserita in un open space o di una variante a scomparsa, non importa, stando ai trend del momento esistono diverse possibilità per ogni tipo di esigenza. A Fanpage.it abbiamo intervistato Stefano Guerrieri e Francesca Mirarchi, gli architetti che hanno fondato GuMi Studio a Milano, e con loro abbiamo parlato di cucine: ecco quali sono i modelli e i materiali che spopoleranno nel 2024.

Open space o camera dedicata? Le cucine di tendenza nel 2024

Il mondo delle cucine ha subito delle enormi rivoluzioni negli ultimi anni: se fino a qualche tempo fa avere una camera dedicata esclusivamente alla cucina era un dettaglio irrinunciabile in casa, ora sempre più spesso vengono inglobate nei salotti in degli open space molto ampi.

Stando a quanto dichiarato dagli architetti di GuMi Studio, le richieste variano innanzitutto in base allo spazio a disposizione, poi viene valutato anche il reale utilizzo che si fa della cucina. Su una possibile graduale scomparsa delle cucine, però, Stefano Guerrieri e Francesca Mirarchi hanno le idee chiare: "A prescindere dalle dimensioni, è importante che sia prima di tutto funzionale. La routine quotidiana si è evoluta e con lei anche il modo di interagire con l’ambiente casalingo: la casa e la cucina devono rispondere alle esigenze di chi la abita in maniera versatile, senza trascurare mai l’estetica".

Quali sono le cucine must del momento

Quali sono, però, le cucine più trendy del momento? Sebbene il verde e il blu siano i colori di stagione nel mondo dell'interior design, quando si parla di cucine continua a dominare l'intramontabile bianco. Gli architetti di GuMi Studio hanno rivelato che anche le cucine nere sono molto richieste: se inserite in un ambiente casalingo nel modo giusto appaiono neutre proprio come le varianti chiare.

Le cucine in marmo, infine, meglio se dalle forme curve, sembrano essere destinate a spopolare nonostante i loro costi elevati. "Essendo in un materiale naturale, una cucina di marmo è più soggetta alle macchie ma anche quel dettaglio è "il bello del vero", fa parte delle bellezza del materiale naturale", sono state queste le parole degli esperti di design d'interni. In quanti si lasceranno ispirare dalle mode di stagione in fatto di cucine?