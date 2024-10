Come pulire i termosifoni in base alle tipologie e cosa fare prima dell’accensione dei riscaldamenti

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Dal 15 ottobre 2024 si sono accesi ufficialmente i riscaldamenti in Italia. Tra i sistemi più diffusi per il riscaldamento nel nostro Paese ci sono sicuramente i termosifoni: è importante tenere puliti e ben mantenuti questi sistemi. Le operazioni di manutenzione più diffuse sono la pulizia di base e far sfiatare i termosifoni per far sì che il calore si diffonda in maniera uniforme in tutta la casa.

Per tutti coloro che non hanno mai svolto queste due operazioni è importante conoscere perché vanno puliti e sfiatati: l'aria che si accumula nei termosifoni, insieme ai detriti, frena la corretta diffusione dell'aria calda, aumentando anche i consumi di energia. In questo articolo vedremo come svolgere queste operazioni per mantenere la propria casa calda in maniera uniforme lungo tutto il periodo dei riscaldamenti accesi.

Come pulire i termosifoni e quando: cosa fare prima di accenderli

Esistono modalità corrette per pulire efficacemente i termosifoni. Innanzitutto è bene specificare che i termosifoni vanno puliti quando sono spenti e freddi. Per questo, in questi primi giorni di freddo, è bene pulirli accuratamente prima di accenderli, evitando problemi di manutenzioni. Oltre alla pulizia del radiatore è bene pulire anche la vaschetta a lato che va sgrassata e igienizzata con acqua, limone e bicarbonato. Per pulire il calorifero, invece, si possono utilizzare acqua calda e un detersivo mischiati in un'unica soluzione dentro un secchio in cui si immerge una spugna che poi sarà passata sul radiatore: con un altro panno potete asciugare il tutto. Esistono anche altri metodi fai da te come la pulizia fatta con acqua leggermente calma e sapone di Marsiglia: questo metodo è consigliato per una pulizia quotidiana, mentre per una più profonda è possibile creare una soluzione di un litro d'acqua, mezzo bicchiere d'alcool e aceto bianco.

Questa operazione si svolge anche con uno scovolino, che aiuta a pulire tra le fessure, oppure una serie di spazzole ad hoc che aiutano a rimuovere lo sporco in profondità. Se non avete questi strumenti anche il phon andrà benissimo per rimuovere la polvere tra le fessure: se usate il phon, però, meglio coprire la parete con un panno e spingete la polvere verso il pavimento dove avrete depositato un altro panno.

Come si sfiatano i termosifoni e come togliere polvere e residui di sporco

Oltre a pulire è bene anche imparare a sfiatare i termosifoni. Questa operazione è necessaria per togliere la polvere e lo sporco residuo. Per prima cosa è necessario preparare il termosifone e gli strumenti necessari, come una chiave per valvole, un secchio per l'acqua e un panno. Dopo aver spento l'impianto di riscaldamento, aspetta che questo si raffreddi: aspetta circa un'ora affinché siano tutti freddi. Posiziona sotto il termosifone il secchio d'acqua e poi apri la valvola del termosifone in senso antiorario. Apri la valvola a tre quarti e fai uscire l'acqua, richiudi la valvola e poi il termosifone è pronto per essere acceso. Nelle case, però, esistono diverse tipologie di impianti di riscaldamento che devono essere pulite ognuno in maniera corretta.

Termosifoni in ghisa

I termosifoni in ghisa devono essere puliti con un panno umido bagnato con dell'ammoniaca oppure con uno sgrassatore da cucina. Pulire bene gli interstizi dove si annida la polvere e lo sporco e poi passare ad asciugare il tutto con un panno. Per rimuovere dell'eventuale ruggine si utilizza la spazzola con setole metalliche oppure delle spugne abrasive.

Termosifoni in alluminio

I termosifoni in alluminio, o di materiali simili, possono essere puliti con un panno antistatico. Dopo aver passato il panno, è necessario preparare una soluzione con acqua tiepida e detersivo, immergervi una spugna e poi passarla sul termosifone che poi deve essere asciugato con uno straccio o un panno in cotone.

Termosifoni tubolari

I termosifoni tubolari in acciaio sono i più recenti in termini di costruzione. Per pulire questi sistemi di riscaldamento è sufficiente utilizzare una soluzione naturale o un detersivo neutro e un panno in cotone.

Perché è importante pulire regolarmente i termosifoni

Come accennato sopra, pulire i termosifoni è fondamentale per una migliore diffusione del calore in casa. Per prima cosa, se i termosifoni sono pieni di polvere ne risente anche la qualità dell'aria che respiriamo in casa. Il secondo motivo per cui è importante pulire i termosifoni è legato all'efficientamento energetico. Il consumo di energia, infatti, aumenta se un termosifone è sporco. Con un sistema di riscaldamento pulito si consuma meno e si evitano problemi legati alla manutenzione.