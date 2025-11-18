Come decorare la tavola autunnale, le idee più belle e i colori di tendenza per il 2025

Volete approfittare delle ultime settimane dell'autunno 2025 per organizzare pranzi e cene in compagnia? Non vi resta che ispirarvi alle tendenze di stagione per dare vita a una mise in place super fashion. I colori must del momento si ispirano alla natura, ai boschi e al foliage, dunque spaziano tra le tonalità più intense del verde e del marrone morbido, fino ad arrivare al terracotta e alle nuance che vanno nell'oro. Tra gli accessori che non possono mancare in tavola, invece, ci sono le brocche di metallo, i reperti vintage, le zucche vuote e i runner con le foglie secche: ecco quali sono le idee a cui ispirarsi per una mise en place super trendy.

I colori di tendenza per la tavola autunnale

L'autunno è la stagione del foliage e delle passeggiate nei boschi e, anche quando si parla di mise en place, bisogna ispirarsi ai colori della natura. Messe da parte le nuance vitaminiche e scintillanti della primavera e dell'estate, si sente il bisogno di un po' di relax e per farlo bisogna dare spazio a tinte calde e avvolgenti.

Tavola autunnale

Via libera a tutti i toni di verde, dal salvia al verde bosco, e alle sfumature del marrone, dal terracotta all'ocra, fino ad arrivare al ruggine e all'ambra: l'importante è che ogni dettaglia venga pensato per riscaldare l'ambiente, rendendolo accogliente e sofisticato. Si può puntare su un effetto monocramatico creato con accessori opachi e lucidi oppure si può optare per dei contrasti d'impatto, ma giocando con le sfumature in palette.

I colori must dell’autunno

Reperti vintage per una mise en place dal sapore retrò

Da qualche tempo a questa parte il minimalismo in stile nordico ha perso il suo fascino e le case stanno tornando a essere arredate con personalità e accessori colorati e appariscenti. Si sta vivendo, inoltre, il gran ritorno di tutto ciò che è vintage, dunque anche in una tavola di tendenza per l'autunno 2025 non può mancare un tocco retrò. Vecchi servizi di piatti, set da tè in porcellana, vasi di cristallo, centrini all'uncinetto e candelabri dorati: è arrivato il momento di riaprire i vecchi bauli e andare alla ricerca di qualche chicca di design per rendere la mise en place unica.

Servizi di piatti vintage

Zucche vuote e fiori finti

La zucca è la grande protagonista dell'autunno e non può mancare su una tavola di tendenza, anche quando Halloween è ormai passato. Naturalmente bisogna riporre nell'armadio quelle intagliate ma si possono acquistare quelle piccole e dalla forma originale per realizzare dei centritavola perfettamente a tema.

Mise en place con zucca e fiori finti

Le zucchette, inoltre, possono essere usate anche come segnaposto: con i loro colori tra l'arancio e il verde renderanno l'atmosfera super calorosa. Il dettaglio che non può mancare per una mise en place autunnale impeccabile? I fiori finti, meglio se secchi, così da rimandare alle tinte del foliage.

Mise en place autunnale

Centritavola e decorazioni con foglie secche

Chi vuole mettere alla prova la propria manualità può cimentarsi nella realizzazione di centritavola e decorazioni con foglie secche. Da sempre simbolo dell'autunno, possono essere assembrate per la creazione di allestimenti a tema per una cena in compagnia. Un segnaposto personalizzato, un decoro che circonda delle candele profumate o una ghirlanda fatta a mano: bisogna solo mettere in moto la propria fantasia.

Brocche e vasi di metallo per decorare la tavola

Gli accessori di metallo, grazie alla loro resistenza e lucidità, donano sempre un tocco super elegante alla tavola autunnale. Al di là delle classiche posate, si possono usare brocche per servire acqua e vino oppure vasi per dare vita a un centrotavola floreale a tema. Una chicca che non può mancare? Le coppe di champagne metalliche che tutti avevano negli anni '90: sono tornate di tendenza e riescono ad aggiungere un tocco davvero retrò alla mise en place.

Accessori di metallo per la tavola

Accessori di legno e juta per la mise en place

Autunno è sinonimo di foliage e di esperienze country, dunque gli elementi che non possono mancare su una tavola impeccabile richiamano un'atmosfera bucolica. Via libera agli accessori di legno e a quelli in juta, così come ai tessuti semplici come il lino e il cotone. Gli ospiti più esperti di sicuro apprezzeranno non poco questo omaggio tutto naturale.