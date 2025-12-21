Come decorare la tavola di Natale 2025: i colori di tendenza e le idee originali a cui ispirarsi
Mancano ormai pochissimi giorni a Natale 2025 ed è arrivato il momento di organizzare i pranzi e le cene in famiglia, da cosa partire? Dalla decorazione della tavola, elemento assolutamente essenziale per rendere i banchetti accoglienti e super glamour. Con una mise en place a tema, infatti, cambia in modo drastico l'atmosfera casalinga, soprattutto se abbinata all'albero addobbato e illuminato. Decorazioni naturali, tovaglie e tovaglioli blu notte o sabbia, accessori vintage e tinte pop: ecco le idee a cui ispirarsi per una tavola di Natale elegante e di tendenza.
Tavola di Natale classica in bianco, rosso e verde
I classici colori del Natale, ovvero il rosso, il verde e il bianco, non passano mai di moda e anche in questo 2025 sono perfetti per decorare la tavola dei banchetti in famiglia.
Se si vuole movimentare la mise en place si può optare per delle tovaglie tartan o con stampe tipicamente natalizie, dai folletti alle renne, l'importante è che non tutti gli accessori siano a fantasia. Ad esempio, bicchieri e piatti devono essere monocromatici, rossi o bianchi. Da non disdegnare, infine, i tradizionali centrotavola con pigne, candele e agrifogli: aggiungo un ulteriore tocco di calore all'ambiente casalingo.
La tavola di Natale "rustica"
Tra i trend natalizi da seguire nel 2025 per una mise en place impeccabile c'è anche quella della tavola "rustica", ovvero decorata con elementi naturali.
Via libera a fiori, segnaposti con rametti di abete e fiocchetti rossi, addobbi realizzati con frutta essiccata e un centrotavola con pigne e rami di abete. I colori da scegliere per tovaglia, tovaglioli, piatti e bicchieri devono ispirarsi alle nuance della natura e della terra, dal verde bosco al marrone, fino ad arrivare al ruggine, mentre per le posate sarebbe bene optare per quelle in oro matte.
Mise en place blu ispirata a neve e ghiaccio
Chi intende distinguersi per originalità durante i banchetti di Natale può trasformare la sala da pranzo nel mondo delle nevi, in che modo? Apparecchiando la tavola sui toni del blu, mixandoli all'argento metallico. Tovaglie stellate, piatti a contrasto in bianco, bicchieri trasparenti blu notte, lustrini total silver: in questo modo si viene a creare un effetto ghiaccio che rimanda alle tipiche temperature invernali.
Accessori da tavola vintage per un Natale retrò
Tra le mode di interior design che stanno spopolando da qualche tempo a questa parte c'è quella degli accessori vintage. Su una tavola natalizia perfettamente decorata, dunque, non possono mancare degli accessori retrò. Servizi di bicchieri o di piatti della nonna, tovaglie ricamate a mano coordinate ai tovaglioli, soldatini di legno e posate d'argento: è arrivato il momento di rispolverare tutto ciò che si conserva in soffitta, utilizzandolo per sorprendere gli ospiti con un tocco retrò.
Tavola rosa per stupire a Natale
Cosa fare, infine, se si vogliono davvero lasciare senza fiato gli invitati? Bisogna dire addio ai tradizionali colori natalizi e puntare tutto sul rosa.
Il Natale 2025, infatti, vede il trionfo delle tinte pop, anche a tavola, dove si può osare con un centrotavola a effetto caramella, una tovaglia sui toni dei pink e del viola o semplicemente con un servizio di bicchieri che ricorda i flamingo. Basta lasciare libero sfogo alla fantasia per ottenere un risultato impeccabile.