Come decorare la tavola di Natale 2025: i colori di tendenza e le idee originali a cui ispirarsi

Come prepararsi ai pranzi e alle cene di Natale? Con una tavola apparecchiata in modo impeccabile. Accessori vintage, elementi blu notte o colori classici: ecco tutte le idee a cui ispirarsi per una mise en place elegante e trendy.

Mancano ormai pochissimi giorni a Natale 2025 ed è arrivato il momento di organizzare i pranzi e le cene in famiglia, da cosa partire? Dalla decorazione della tavola, elemento assolutamente essenziale per rendere i banchetti accoglienti e super glamour. Con una mise en place a tema, infatti, cambia in modo drastico l'atmosfera casalinga, soprattutto se abbinata all'albero addobbato e illuminato. Decorazioni naturali, tovaglie e tovaglioli blu notte o sabbia, accessori vintage e tinte pop: ecco le idee a cui ispirarsi per una tavola di Natale elegante e di tendenza.

Tavola di Natale classica in bianco, rosso e verde

I classici colori del Natale, ovvero il rosso, il verde e il bianco, non passano mai di moda e anche in questo 2025 sono perfetti per decorare la tavola dei banchetti in famiglia.

Le Fries

Ikea

Villeroy&Boch

Se si vuole movimentare la mise en place si può optare per delle tovaglie tartan o con stampe tipicamente natalizie, dai folletti alle renne, l'importante è che non tutti gli accessori siano a fantasia. Ad esempio, bicchieri e piatti devono essere monocromatici, rossi o bianchi. Da non disdegnare, infine, i tradizionali centrotavola con pigne, candele e agrifogli: aggiungo un ulteriore tocco di calore all'ambiente casalingo.

Elementi tartan

Maisons Du Monde

Simone Guidarelli x Weissestal

La tavola di Natale "rustica"

Tra i trend natalizi da seguire nel 2025 per una mise en place impeccabile c'è anche quella della tavola "rustica", ovvero decorata con elementi naturali.

Elementi naturali sulla tavola di Natale

Coin Casa

Maisons Du Monde

Stars Unite Europe

Via libera a fiori, segnaposti con rametti di abete e fiocchetti rossi, addobbi realizzati con frutta essiccata e un centrotavola con pigne e rami di abete. I colori da scegliere per tovaglia, tovaglioli, piatti e bicchieri devono ispirarsi alle nuance della natura e della terra, dal verde bosco al marrone, fino ad arrivare al ruggine, mentre per le posate sarebbe bene optare per quelle in oro matte.

Segnaposti naturali

Villeroy&Boch

Jysk

Mise en place blu ispirata a neve e ghiaccio

Chi intende distinguersi per originalità durante i banchetti di Natale può trasformare la sala da pranzo nel mondo delle nevi, in che modo? Apparecchiando la tavola sui toni del blu, mixandoli all'argento metallico. Tovaglie stellate, piatti a contrasto in bianco, bicchieri trasparenti blu notte, lustrini total silver: in questo modo si viene a creare un effetto ghiaccio che rimanda alle tipiche temperature invernali.

Tavola di Natale sui toni del blu

Stars Unite Europe

Accessori da tavola vintage per un Natale retrò

Tra le mode di interior design che stanno spopolando da qualche tempo a questa parte c'è quella degli accessori vintage. Su una tavola natalizia perfettamente decorata, dunque, non possono mancare degli accessori retrò. Servizi di bicchieri o di piatti della nonna, tovaglie ricamate a mano coordinate ai tovaglioli, soldatini di legno e posate d'argento: è arrivato il momento di rispolverare tutto ciò che si conserva in soffitta, utilizzandolo per sorprendere gli ospiti con un tocco retrò.

Servizi di piatti vintage

Simone Guidarelli x Weissestal

Tavola rosa per stupire a Natale

Cosa fare, infine, se si vogliono davvero lasciare senza fiato gli invitati? Bisogna dire addio ai tradizionali colori natalizi e puntare tutto sul rosa.

Natale in rosa

Maisons Du Monde

Il Natale 2025, infatti, vede il trionfo delle tinte pop, anche a tavola, dove si può osare con un centrotavola a effetto caramella, una tovaglia sui toni dei pink e del viola o semplicemente con un servizio di bicchieri che ricorda i flamingo. Basta lasciare libero sfogo alla fantasia per ottenere un risultato impeccabile.