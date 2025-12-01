stile e Trend
Natale 2025

Addio presepe tradizionale, quali sono i trend da seguire per Natale 2025

Dite addio al presepe nella sua versione classica, tra i trend di Natale 2025 c’è quello di reinterpretarlo in chiave contemporanea: ecco come fare.
A cura di Valeria Paglionico
Natale 2025

Dicembre 2025 è appena cominciato e per molti questo significa che si può dare ufficialmente inizio al periodo delle feste di Natale. Da anni, ormai, va di moda addobbare l'albero con un certo anticipo, così da rendere la casa illuminata e magica fin dall'inizio di novembre, mentre per quanto riguarda il presepe le cose vanno diversamente. Da sempre uno dei simboli natalizi tradizionali, negli ultimi tempi le tendenze più in voga lo hanno (in parte) modificato: ecco come deve essere il presepe "contemporaneo".

Il significato del presepe classico

Il presepe è la rappresentazione della Natività di Gesù Cristo e nella sua versione "classica" viene realizzato con delle statuine in legno dai colori pastello che riproducono una serie di personaggi tradizionali, da Benino ai Re Magi. Al suo interno tutto è stato pensato per comunicare dolcezza e quiete, adeguandosi alla perfezione all'atmosfera magica e suggestiva del Natale. Stando ai trend del 2025, però, le cose sono leggermente cambiate e anche il presepe deve a essere più "coraggioso", in che modo? Con oggetti di artigianato e di design fatti di luci, colori e materiali must.

Immagine

Come realizzare un presepe contemporaneo

Tra presepi moderni "di tendenza" ci sono anche quelli minimalisti, ovvero realizzati in materiali naturali, con toni neutri, luci tenui e una travolgente atmosfera di armonia, oppure quelli più audaci con tinte decise, accenti dorati, fondali creati con tessuti o con luci. Un'idea super originale? Sostituire i classici pastori con figure geometriche o silhouette stilizzate. In tutti i casi, però, è fondamentale mantenere intatta la scena sacra (che può essere reinterpretata con un gusto contemporaneo). I piccoli trucchi per rendere un presepe classico super trendy? Posizionare una luce calda dietro le statuine oppure inserire un fondo cromatico deciso a contrasto.

