San Valentino: consigli per migliorare la propria relazione tra dieta, meditazione e carico mentale Alcune attività, che siamo abituati a svolgere in solitaria, come lo sport oppure la dieta, se fatte in coppia potrebbero non solo essere più efficaci ma addirittura migliorare la qualità della nostra relazione amorosa.

Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Dei fuochi d'artificio? Del romanticismo? Delle sorprese? Dei viaggi da realizzare? Del matrimonio?Visto che è San Valentino, che è un po' come Sanremo, non possiamo sfuggirgli, abbiamo raccolto alcune attività, che normalmente svolgiamo in solitariìa, da poter condividere con il proprio partner per migliorare l'affinità di coppia (e pure un po' la vita quotidiana.)

La dieta: perché in due si soffre meno

Lo sappiamo, le diete sono ultrapersonalizzate, non bisogna farsele inviare su whatsapp dall'amica né condividerle sui social. Però, a meno di particolari problematiche, chi ha il tempo di cucinare piatti diversi per diete diverse per il proprio partner? Allora, a meno di diete speciali dovute alla presenza di qualche patologia, l'ideale, per una convivenza più serena, e per non essere guardati in cagnesco dal proprio partner mentre si sta a tavola, si può provare, d'accordo con un nutrizionista, a studiare un regime alimentare adatto per la coppia. In questo modo si riduce lo stress di cucinare piatti diversi (magari si sperimenta qualche ricetta nuova passando del tempo insieme ai fornelli), nei momenti di sconforto (che ogni dieta quasi sempre porta con sé) ci si sosterrà a vicenda e il sacrificio e la rinuncia sembreranno meno pesanti. Come si dice: mal comune mezzo gaudio.

Lo sport: prendersi cura l'uno dell'altra

Vale lo stesso ragionamento per la dieta: scegliere di allenarsi in due è un modo per sostenersi. Certo per chi ha trovato nello sport, nella palestra. nella corsa al mattino, una piccola fuga, un momento dedicato a sé stesso e basta, potrebbe sembrare un'invasione di campo. Ma condividere uno o due allenamenti a settimana ci consente di passare insieme al nostro partner del tempo di qualità e soprattutto di prenderci cura insieme della salute e del benessere dell'altro. E non è forse questa una delle forme più alte d'amore?

La meditazione: gli esercizi per ritrovare l'armonia

Il primo segno di una coppia in crisi? No, non è l'iscrizione di uno dei due a Tinder, ma l'idea di seguire un corso di ballo, quasi sempre il tango. Come se il ballo argentino fosse la panacea di tutti i mali della coppia. Perché invece non provare la meditazione? A dispetto di quello che si crede non è un'attività necessariamente solitaria. La mindfulness ad esempio può essere praticata in due ed è in grado di contribuire positivamente all'armonia della coppia. "Praticare degli esercizi insieme è un modo per celebrare noi stessi e il partner" ha spiegato la psicologa e psicoterapeuta Maria Beatrice Toro, consulente di Petit Bambou (app interamente dedicata alla mindfulness). Un esercizio da provare? Mettetevi schiena contro schiena, allineate il ritmo del respiro a quello dell'altro, concentratevi sul momento presente e ricordatevi che state inseguendo un obiettivo comune. "È una dichiarazione d'amore, un atto di coraggio verso sé stessi che consente di aprirsi e mettersi completamente a nudo".

Il carico mentale: perché in due è meglio

Se ancora non sapete cosa è il carico mentale vuol dire che evidentemente non è un vostro problema. Il concetto è stato teorizzato nel 1984 dalla sociologa francese Monique Haicault nell'articolo "La gestion ordinaire de la vie a deux, Sociologie du Travail", per capirlo facciamo un esempio pratico: in casa finiscono le uova bisogna comprarle. Chi si accorge che sono finite? Chi ricorda che devono essere acquistate? Chi fa la lista della spesa? E chi contemporaneamente lavora, va a prendere i figli a scuola, chiama l'idraulico per la perdita? Il carico mentale è tutta la parte organizzativa della gestione domestica che incombe quasi sempre sulle donne. E anche se nella pratica le faccende domestiche sono divise equamente con il partner, non lo sono nella parte organizzativa: perché dietro una divisione dei compiti c'è qualcuno che sa quali sono i compiti da svolgere e come dividerli. Il carico mentale è proprio questo. Imparare a dividerlo realmente in coppia è uno degli obiettivi migliori che ci si possa dare, per la salute della relazione e soprattutto di quella del partner.