5 consigli per rendere la propria casa indipendente e risparmiare sulla bolletta elettrica e del gas L’aumento dei costi di gas e luce preoccupa molte famiglie che stanno iniziando a pensare a fonti di energia rinnovabile per la propria casa e a strategie per poter risparmiare in bolletta.

A cura di Clara Salzano

Riscaldarsi a casa

Le temperature più fredde si stanno lentamente diffondendo in tutta Italia e con esse anche il timore di molte famiglie di non riuscire quest'inverno a far fronte alla spesa per la bolletta di luce e gas che va incontro ad un aumento considerevole per il prezzo dell'energia. Sono in tanti quindi a iniziare a pensare a fonti di energia rinnovabile, alternativa e a sistemi per risparmiare sulle bollette salate in arrivo. Vediamo alcune strategie per rendere la propria casa autosufficiente, riducendo i consumi e risparmiando in bolletta ma anche sulla propria impronta sull'ambiente.

Energie rinnovabili

Casa 100% elettrica

Uno dei modi più veloci e semplici per risparmiare sulle spese domestiche è sicuramente quella di rendere la propria casa 100% completamente elettrica. Per farlo non basta cambiare i propri fornelli a gas con quelli a induzione, che comunque contribuiscono ad un forte risparmio, ma è consigliabile installare delle pompe di calore che permettono di scaldare l’aria o l’acqua sanitaria utilizzando il calore nell'atmosfera e possono rendere anche di più dei sistemi a riscaldamento a gas. È consigliabile tuttavia fare alcune valutazione prima di installare le pompe di calore che potrebbero richiedere una maggiore potenza del contatore di casa e non risultare molto efficienti in casa di temperature esterne troppo rigide.

Riduzione consumi energetici

Rendere la propria casa autosufficiente da un punto di vista energetico passa sicuramente dal ridurre i propri consumi domestici. Bisogna dunque scegliere almeno elettrodomestici di ultima generazione che sono già impostati per essere più sostenibili. Bisogna imparare ad usare tali elettrodomestici correttamente e a spegnere le fonti di energia che non si utilizzano come luci o apparecchiature.

Isolamento termico

Per garantire un risparmio di energia in casa bisogna innanzitutto garantire un corretto isolamento termico dell'abitazione perché le dispersioni termiche sono i fattori più pericolosi per un consumo non controllato di energia. Cambiare gli infissi, qualora ci siano spifferi o altre inefficienze può essere il primo passo. Poi se si può intervenire all'esterno è sempre buona norme realizzare un cappotto termico che funga da isolamento oppure ristrutturare la casa all'interno in modo da adottare strategie che minimizzino le fughe di aria calda d'inverno e l'ingresso di calore in estate.

Fotovoltaico e pannelli solari

Installare un impianto fotovoltaico è sicuramente una soluzione che consente di sfruttare l'energia del sole e risparmiare sulla bolletta elettrica. In Italia è stato anche prorogato il Bonus Casa 2022 che prevede una serie di contributi statali, come il Bonus Ristrutturazione, Superbonus 110%, Ecobonus 65%, volti all'efficientamento energetico dell'abitazione come installare i pannelli fotovoltaici. Quando tuttavia non esistono in casa condizioni sufficienti per un impianto fotovoltaico completo perché l'abitazione si trova, ad esempio, in un condominio, si possono valutare i pannelli solari mobili che consentono di sfruttare l'energia solare in modo autosufficiente e utilizzarla direttamente in casa.

Pannelli solari

Accumulo energia

Condizione necessaria affinché si possa utilizzare un impianto fotovoltaico, un pannello solare mobile o un sistema off grid in casa è che ci siano soluzioni per l'accumulo di energia. Il mercato energetico offre differenti apparecchiature in base alle varie esigenze e possibilità.