Quanti minuti bisogna camminare ogni giorno per vivere più a lungo

La salute e la longevità sono il frutto della combinazione di sonno, alimentazione e attività fisica. Prestare attenzione a questi fattori significa allungare la vita e ridurre il rischio di morte prematura. Lo conferma un nuovo studio pubblicato il 13 gennaio 2026 su eClinical Medicine, parte della rivista Lancet Discovery Science. L'analisi suggerisce appunto che l'implementazione congiunta di questi fattori potrebbe prolungare la durata della vita da un anno e fino a nove anni, in caso di cambiamenti più sostanziali e decisivi. Gli autori dello studio si sono soffermati molto su questo aspetto: il numero di anni in più che è possibile guadagnare cambiando il proprio stile di vita, orientandolo in una direzione più salutare sotto più aspetti contemporaneamente.

"I risultati evidenziano l'importanza di considerare i comportamenti legati allo stile di vita come un insieme piuttosto che separatamente" ha affermato l'autore principale dello studio, Nick Koemel, ricercatore dell'Università di Sydney in Australia. Il team di ricerca ha studiato 59.078 individui all'incirca sessantenni di entrambi i sessi della UK Biobank, tutti reclutati tra il 2006 e il 2010. Tra il 2013 e il 2015, a un sottocampione è stato chiesto di indossare un accelerometro per una settimana per monitorare l'attività fisica e il sonno. I ricercatori per ciascuno hanno anche analizzato l'alimentazione, valutando la dieta in base a un punteggio di qualità basato sull'assunzione di frutta e verdura, sulla quantità di carne, latticini, cereali e pesce ingerita. La durata della vita e la qualità della salute sono state poi valutate in base a 27 diverse combinazioni di sonno, attività fisica, dieta, assegnando un punteggio composito facendo riferimento alle tabelle di mortalità.

Lo studio ha stimato che camminare anche solo cinque minuti al giorno può ridurre del 10% il rischio di morte prematura, dove per prematura si intende prima dei 75 anni. Camminare 10 minuti al giorno potrebbe invece potenzialmente ridurre il rischio addirittura del 15%. Per le persone sedentarie, una camminata di cinque minuti potrebbe ridurre il rischio di morte prematura del 6%. I ricercatori hanno suggerito che ridurre di 30 minuti al giorno il tempo trascorso inattivi e seduti potrebbe contribuire a prevenire il 4,5% dei decessi.

Leggi anche Quanti minuti bisognerebbe camminare al giorno per aumentare la longevità

I ricercatori hanno anche scoperto che una combinazione di 5 minuti di sonno in più al giorno, 2 minuti di attività fisica da moderata a intensa al giorno e una dieta principalmente a base di verdura, frutta e cereali è associata a un anno di vita in più. Si arriva fino a quattro anni aumentando queste porzioni e salendo a 24 minuti di sonno in più al giorno e quattro minuti di attività fisica da moderata a intensa. "Il messaggio da trasmettere al pubblico è che piccoli e graduali cambiamenti collettivi nello stile di vita in tutte e tre le categorie (alimentazione, sonno ed esercizio fisico) hanno l'impatto maggiore nel migliorare la salute, rispetto a concentrarsi su una sola categoria" ha spiegato a Healthline il professor Robert Glatter.