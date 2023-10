Perché il modo in cui disponiamo i cibi in cucina influenza le nostre scelte alimentari Organizzare gli alimenti efficacemente è utile per non sprecare il cibo e per seguire un’alimentazione più salutare.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Anche quando si tratta di cibo. Sembra, infatti, che la disposizione degli alimenti in cucina influenzi il modo in cui li consumiamo. "Spesso mangiamo prima quello che abbiamo a portata di mano invece di ciò di cui avremmo veramente bisogno. Il trucco è organizzare meglio la dispensa o il frigorifero" spiega la dietista Natalie Mokari alla Cnn.

Come conservare gli alimenti

Per conservare gli alimenti non è indispensabile acquistare contenitori costosi, l'importante è avere "tutto sotto controllo". Non fa differenza se i cibi vengano riposti nelle proprie confezioni, nelle buste richiudibili o in barattoli, quello che conta è che il loro posto non influisca sul loro consumo. "I contenitori sono utili solo se semplificano la vita ma se l'idea di aprirli ti rende meno propensi a usarli allora meglio non usarli" aggiunge la specialista in organizzazione Katrina Green alla Cnn.

Siamo più propensi a mangiare le cose che vediamo per prime

Bisognerebbe organizzare gli scaffali della dispensa o nel frigorifero in base alle nostre esigenze. Va da sé che i cibi che da consumare più spesso dovrebbero essere riposti "all'altezza degli occhi", invece quelli che non vengono cucinati quotidianamente possono essere conservati in posti "difficili da raggiungere". Potrebbe sembrare un consiglio banale ma spesso dentro di noi esistono schemi difficili da abbattere. "È vero che i cassetti del frigorifero di norma sono adibiti a frutta e verdura ma non per forza dobbiamo usarli per quello" sostiene Natalie Mokari. Il rischio, infatti, è dimenticare gli alimenti facendoli andare a male. Meglio, quindi, utilizzare quegli stessi spazi per snack o bevande a lunga conservazione.

Il segreto è l'organizzazione

L'organizzazione è la chiave. Buona norma è quella di prendersi un po' di tempo per lavare, tagliare e dividere gli alimenti da utilizzare durante la settimana, tenendo conto delle date di scadenza e della propria dieta. Di pari passo con questa dritta c'è quella di acquistare elettrodomestici o utensili che siano utili in questo senso: frullatori, scatole sigillate per frutta e verdura ecc… Non è automatico che con queste escamotage ci si senta più invogliati a mangiare in modo salutare ma è sicuramene un incentivo a farlo.