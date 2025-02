video suggerito

Perché gli adolescenti non dovrebbero assumere integratori per l'aumento della massa muscolare Assumere integratori per aumentare la massa muscolare è ormai un'usanza comune tra coloro che praticano regolarmente sport. In quanti, però, conoscono quali sono i rischi di questa abitudine, soprattutto sulla salute degli adolescenti?

A cura di Valeria Paglionico

Viviamo in un'epoca in cui l'apparenza sembra essere fondamentale per essere accettati: complici gli ideali di perfezione che spopolano sui social, tutti provano a rifarsi a quei precisi stereotipi nella vita reale, peccato solo che spesso si tratta di bellezze "irraggiungibili" perché ritoccate da chirurgia o filtri. Se da un lato gli adulti riescono ad affrontare tutto con spirito critico, i giovanissimi sono quelli più a rischio. Nel tentativo di imitare le icone di splendore contemporanee, spesso finiscono per mettere a rischio la loro salute. In quanti sanno, ad esempio, per quale motivo gli adolescenti dovrebbero evitare di assumere integratori per aumentare la massa muscolare?

Gli effetti degli integratori per la massa muscolare sui teenager

È ormai uso comune associare l'attività fisica all'assunzione di integratori per aumentare la massa muscolare. Frullati proteici, barrette energetiche e miscele pre-workout: si tratta di prodotti facilmente reperibili al supermercato ma di cui nessuno conosce i possibili rischi. Essendo presentati come semplici integratori e non come farmaci, sono moltissimi coloro che li assumono regolarmente, dimenticando che potrebbero contenere stereoidi, creatina e ormoni della crescita. La cosa potrebbe rivelarsi molto dannosa soprattutto per gli adolescenti e a dimostrarlo è stato un recente studio condotto presso l'Università di Toronto. Stando a quanto scoperto dal professore Kyle Ganson, gli integratori di questo tipo favorirebbero la comparsa di dismorfismo muscolare nei teenager.

Cos'è il disturbo dismorfico muscolare

Cos'è la dismorfia muscolare? Una forma "iniziale" del disturbo dismorfico corporeo che consiste nel preoccuparsi in modo ossessivo per un difetto immaginario nel proprio aspetto. In questo caso, in particolare, si ha la convinzione che il proprio corpo dovrebbe essere più snello e muscoloso. Secondo lo studio, più vengono utilizzati questi integratori, più si sviluppa un'ossessione per la palestra e per la dieta. Nei giovanissimi questo atteggiamento potrebbe portare a conseguenze preoccupanti e limitanti, visto che, anche quando si raggiunge l'immagine ideale, il disagio non si risolve, anzi, non ci si rende neppure conto dei risultati ottenuti. L'ideale sarebbe praticare attività fisica in modo regolare ma senza diventarne ossessionati, affidandosi a dei professionisti se si intendono raggiungere risultati ben precisi.