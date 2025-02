video suggerito

Quali potrebbero essere i preoccupanti effetti dei social sulle abitudini alimentari dei bambini Quali sono gli effetti dell'eccessivo uso dei social sulle abitudini alimentari di bambini e adolescenti? Ecco cosa ha rivelato il recente studio.

A cura di Valeria Paglionico

I social hanno ormai invaso ogni aspetto della nostra quotidianità, tanto che ormai consideriamo praticamente impossibile trascorrere un'intera giornata lontani da notifiche, aggiornamenti e Stories. Se nella maggior parte dei casi gli adulti riescono a tenere questa abitudine sotto controllo, è per i più piccoli che la situazione rischia di diventare preoccupante. Passare molto tempo davanti allo schermo dello smartphone, infatti, avrebbe un forte impatto sulle loro abitudini alimentari: ecco quali potrebbero essere le conseguenze di un uso eccessivo dei social quando si è solo dei bambini-adolescenti.

Cos'è il binge eating disorder

Abusare dei social durante l'età della crescita non è una buona abitudine, anzi, favorirebbe la comparsa di disturbi alimentari. A dimostrarlo è stato un recente studio condotto presso l'Università della California, a San Francisco, secondo cui il tempo trascorso davanti allo schermo è strettamente connesso alla comparsa del binge eating disorder (letteralmente "abbuffata da cibo", un comportamento che diventa fuori controllo quando ci si "distrae" con le immagini social). Per essere precisi, per ogni ora che si trascorre a fare binge-scrolling, cioè a passare da un reel all'altro, il rischio di disturbo da alimentazione incontrollata aumenta del 62%.

I fattori che favoriscono la comparsa di disturbi alimentari

Confronti con bellezze irreali, sovraesposizione di corpi ritoccati e intensificazione di comportamenti impulsivi: questi sono solo alcuni dei fattori social che favorirebbero la comparsa di disturbi alimentari tra i giovanissimi. Se da un lato facilitano l'adesione a gruppi e comunità, dall'altro queste piattaforme possono far entrare in contatto i bambini e gli adolescenti con idee poco sane di cibo e immagine corporea, influenzando il loro concetto di "normalità". "La cosa più pericolosa è la normalizzazione di comportamenti incredibilmente disordinati. Normalizzare l'attenzione alla perdita di peso e all'ossessione per l'immagine corporea sono cose che stanno passando completamente inosservate", ha spiegato Jason Nagata, uno dei principali autori dello studio. L'ideale, dunque, sarebbe tenere sotto controllo il feed dei propri figli, provando a mantenere con loro una conversazione "sana" e priva di tabù.