Perché alcune persone sono attratte dall'intelligenza più che dal sesso: cosa significa essere sapiosessuali Sapiosessuale è una parola latina che unisce "sapiens", ovvero "intelligente", e "sexualis" e fa riferimento a una forma di sessualità che dà importanza all'attrazione mentale più che a quella fisica: ecco quanti sono i sapiosexual in tutto il mondo e come fare a capire se ci si può identificare in questa categoria.

Sapiosessuale è uno dei termini più diffusi nell'erotismo e fa riferimento a una nuova modalità dello stare in coppia che dà maggiore importanza all'attrazione mentale piuttosto che fisica. La parola deriva dal latino e fonde "sapiens", ovvero "intelligente", "sapiente", con "sexualis", sottintendendo un nuovo tipo di sessualità in cui a giocare un ruolo di primo piano è l'intelligenza. Si tratta di un orientamento nato negli ultimi anni per ribellarsi alla società odierna, nella quale i rapporti intimi sembrano essere diventati ginnici, coitali e poco cerebrali. Ad oggi le persone attratte dai "cervelli" sarebbero tra l'1 e l'8% della popolazione. Come fare a capire se ci si può identificare col termine sapiosessuali? Si preferiscono le conversazioni profonde ai rapporti fisici, ci si sente più attratti dall'intelligenza che dall'estetica e si va alla ricerca di un partner con cui instaurare un legame che va al di là della pura sfera sessuale.

Cosa significa essere sapiosessuali

I sapiosessuali sono quelli che provano una forte attrazione erotica per l'intelligenza, tanto da riuscire ad andare al di là del genere sessuale e dei meccanismi consueti, trasformando la relazione sentimentale in uno scambio di stimoli culturali brillanti che portano a riflessioni profonde. Tutti quelli che praticano questa forma di erotismo hanno sentito la necessità di distaccarsi dalla sessualità esclusivamente fisica e di andare al di là del coito, cercando dei nuovi stimoli nella mente e nelle emozioni del partner. E' proprio per questo che i sapiosessuali non sono ossessionati dal corpo e dall'aspetto fisico, riescono a sedurre l'altro con la loro mente brillante, perspicace, irriverente, dando vita a reazioni che lasciano il segno. L'intesa cerebrale, infatti, crea complicità, una sorta di affinità elettiva che rende il legame unico.

Come capire se si è sapiosessuali

Per capire se ci si può identificare col termine sapiosessuale è necessario analizzare il proprio comportamento nelle relazioni. I sapiosexual preferiscono le conversazioni profonde ai rapporti fisici, vengono attratti più dall'intelligenza che dall'aspetto estetico, vogliono conoscere le convinzioni e i valori di una persona prima di altri aspetti. Il primo appuntamento viene considerata un'opportunità per parlare e confrontarsi ed è per questo che si scelgono sempre luoghi tranquilli e dall'atmosfera intima come una libreria, un museo, una proiezione. Non provano eccitazione per i preliminari fisici ma per le conversazioni stimolanti. Per un sapiosessuale la bellezza non è quella estetica ma viene identificata con l'intelligenza, dunque si può cambiare la percezione di un potenziale partner man mano che lo si conosce, anche quando all'inizio non viene visto come "fisicamente attraente".

Per cosa prova attrazione una persona sapiosessuale

Il sapiosexual nasce dall'esigenza di distaccarsi dalla sessualità superficiale e "usa e getta" e trasforma l'esperienza erotica in un vero e proprio "incontro di intelligenze", rendendo la mente la caratteristica più attraente del partner. Non andando alla ricerca di una fisicità esasperata, i sapiosessuali riescono a sentirsi appagati anche senza il sesso vero e proprio, non è un caso che parlare di filosofia o del senso della vita venga considerato tra i preliminari amorosi. Le parole risultano essere dunque fortemente correlate all'eros, tanto da diventare un amplificatore delle emozioni e del desiderio. Insomma, nel sapiosexual l'intelligenza diventa lo strumento fondamentale per sedurre l'altro e per sentirsi arricchiti da una relazione che con il tempo si trasforma in una simbiosi assoluta, capace di rendere anche decisamente più soddisfacente il rapporto intimo in sé.

Intelligenza e sesso: come convivono questi elementi

Essere sapiosessuali significa dare più importanza alla componente cognitiva intellettuale piuttosto che a quella fisica poiché si considera il sesso meno istintivo e animale di quanto si è sempre pensato. Certo, alla fine si arriva sempre al rapporto vero e proprio che, nascendo da una profonda intesa mentale, risulta essere ancora più passionale e sfrenato, ma a questo si arriva solo dopo aver scoperto l'altro, dopo essere rimasti ipnotizzati dal suo sapere e dalle sue facoltà cognitive. Da questo punto di vista, dunque, le donne hanno dimostrato di essere da sempre un passo avanti in fatto di sessualità poiché per raggiungere l'orgasmo non si sono mai accontentate solo del fattore fisico ma hanno dato importanza anche al quoziente intellettivo e all'attrazione mentale.

Sapiosessualità e sapiofilia, quali sono le differenze

Sapiosessualità e sapiofilia sono quasi sinonimi, tanto da essere spesso utilizzati in modo intercambiabili. La prima tende a enfatizzare l'attrazione sessuale che si prova verso l'intelligenza, mentre la sapiofilia è una forma di feticismo personale e viene considerata al pari di una perversione. Naturalmente la definizione di queste identità può cambiare nel tempo e in base all'individuo, dunque è sempre importante confrontarsi sulla questione per evitare di essere irrispettosi.