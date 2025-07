L’allenamento e la dieta di Stefano Accorsi: quali sono i segreti del suo fisico scolpito

Stefano Accorsi ha infiammato il web con una foto in cui è apparso a petto nudo con dei muscoli definiti e scolpiti. Come ha fatto a mettere in atto un simile cambiamento fisico? Ecco quali sono il suo allenamento e la sua dieta.

Da diversi giorni non si fa altro che parlare di Stefano Accorsi e dell'incredibile cambiamento fisico rivelato sui social. Complice un progetto cinematografico di cui protagonista, si è ritrovato a dover cambiare completamente le sue abitudini e i risultati sono stati evidenti: lo scatto in cui è apparso in costume, senza maglietta e con i muscoli in vista ha fatto letteralmente impazzire il web. Ad oggi l'attore viene definito icona dei "perennial" italiani, ovvero della generazione che ama rinnovarsi e mettersi in gioco a prescindere dall'età, e sono in moltissimi coloro che vogliono conoscere i segreti per ottenere un fisico simile in pochi mesi. Qual è la routine quotidiana di Accorsi, dalla dieta all'allenamento?

Chi è il personal trainer di Stefano Accorsi

"Il film che ho appena finito mi ha permesso di allenarmi in un modo diverso e di cambiare completamente le mie abitudini. Abbiamo lavorato con con un coach che poi è anche un caro amico, per la preparazione fisica di questo progetto. È stato un percorso ricco di sorprese. Poi ve ne parlerò. E comunque adoro svegliarmi presto e godermi i primi raggi del sole, il silenzio che c’è. E poi fare sport all’aria aperta, meglio se in due anche da remoto perché la condivisione è importante e aiuta tantissimo", sono state queste le parole che Stefano Accorsi ha usato per mostrare il suo "nuovo" corpo scolpito e muscoloso. Per ottenere dei risultati tanto evidenti si è affidato ad Antonio Saccinto, un personal trainer milanese specializzato in Strength & Conditioning che ogni giorno a partire da gennaio lo ha fatto allenare dalle 5.30 alle 7 del mattino.

Stefano Accorsi con i muscoli in vista

Qual è la nuova routine quotidiana di Stefano Accorsi

Cosa prevedono gli allenamenti di Stefano Accorsi? Solo esercizi all'aria aperta da praticare anche in vacanza: cento piegamenti, cento squat, cento crunch inversi, due minuti di plank, corse e camminate fino a dieci chilometri. Naturalmente l'attività fisica è stata accompagnata da una precisa dieta. All'inizio l'attore ha seguito un regime alimentare super restrittivo che, grazie a un deficil calorico, gli ha permesso di perdere 4-5 chili, poi ha continuato a osservare un'alimentazione sana e regolare, senza privarsi però di un calice di vino in compagnia della moglie o di un gelato con i figli. Nel corso dei mesi ha trovato un perfetto equilibrio tra corpo e mente e i risultati sono diventati evidenti: i muscoli non sono stati altro che la conseguenza di un approccio consapevole all'attività fisica.