video suggerito

L’allenamento di Leonor di Spagna: come si tiene in forma la principessa Leonor di Spagna sta frequentando l’Accademia Militare ed è lì che ha capito l’importanza di una routine di allenamento ad alta intensità: ecco tutte le attività praticate dalla principessa per tenersi in forma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Essere tra i membri di una Royal Family d'Europa all'apparenza può sembrare estremamente desiderabile ma la verità è che la vita "coronata" genera anche una serie di preoccupazioni che i "comuni mortali" non si sognerebbero mai di avere. Ogni apparizione pubblica finisce al centro dell'attenzione dei media ed è per questo che ogni dettaglio della propria immagine deve essere curato in modo maniacale. Lo sa bene Leonor di Spagna, la principessa di Borbone che un giorno salirà sul trono del suo paese, che ha adottato una rigorosa routine di allenamento per rimanere in forma ed essere una fonte di ispirazione per le persone di ogni età.

Dal nuoto alla corsa

Leonor di Spagna, la prima figlia di Felipe VI e Letizia Ortiz, ha il futuro già scritto: un giorno diventerà regina e prenderà il posto del padre a capo del paese. Come da tradizione, si sta già preparando per ricoprire in modo impeccabile questo ruolo. Dopo essersi diplomata all'UWC Atlantic College, è volata a Saragozza per frequentare l'Accademia militare ed è proprio lì che ha cominciato a seguire una routine di allenamento intensa e salutare capace di tenerla in forma e di potenziare le sue capacità fisiche. La principessa punta tutto sull'esercizio vascolare, dalle sessioni di corsa al nuoto, essenziali per preservare la salute del cuore, migliorare la resistenza fisica, bruciare le calorie e ridurre lo stress.

A cosa servono gli allenamenti HIIT

La principessa spagnola ha integrato nella sua routine anche gli allenamenti HIIT (ad alta intensità a intervalli), che prevedono fasi di esercizio intenso alternati a periodi di recupero attivo. L'obiettivo? Consumare calorie e favorire lo sviluppo muscolare. Un'attività cardio come questa ha anche degli effetti sulla concentrazione e sulla memoria, visto che incrementa l'ossigenazione cerebrale. Insomma, Leonor si prende cura dei del suo corpo che della sua mente ed è per questo che dovrebbe essere considerata una fonte d'ispirazione sia dai giovani che dagli adulti.