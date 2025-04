La scienza svela la formula per la giornata perfetta: non più di 6 ore di lavoro, 2 con gli amici

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Quante volte, al termine di una giornata, ci ritroviamo al buio nel letto tormentati di pensieri? Ci chiediamo se abbiamo dedicato le nostre energie a ciò che ci rende davvero felici, ci sentiamo in colpa per aver dedicato troppo tempo al lavoro e poco alla famiglia, ci fa soffrire il pensiero di non aver fatto abbastanza per noi stessi, per il nostro benessere. Tutto ciò che facciamo (e non facciamo) influisce sul nostro stato d'animo, ma troppo spesso non ce ne accorgiamo. Dimentichiamo di quanto sia importante tutelare la salute, sia quella fisica che quella mentale. Ecco perché i ricercatori dell’Università della British Columbia (UBC) in Canada, si sono interrogati sulla formula scientifica per la "giornata perfetta". È la giornata dove le ore dedicate a ogni attività sono perfettamente bilanciate: solo così ci possiamo sentire perfettamente in equilibrio e in pace con noi stessi, sereni, soddisfatti e contenti.

Come è fatta la giornata perfetta

I ricercatori hanno studiato un campione di migliaia di americani: analizzando le loro abitudini sono arrivati a dare la struttura della "giornata perfetta". Il campione deriva dai dati dell'American Time Use Survey (ATUS) relativi alle edizioni 2013 e 2021. ATUS raccoglie dati sul tempo che gli individui dedicano a più di 100 attività diverse, come socializzazione, lavoro, cura dei bambini, volontariato e tempo libero. Quando gli americani hanno valutato la propria giornata come normale o "migliore del normale", il team di scienziati ha utilizzato l'intelligenza artificiale per valutare quali attività avessero avuto il maggiore effetto positivo.

La ricerca vede a capo Dunigan Folk, psicologo sociale e dottorando presso l'Università della British Columbia in Canada ed è stata pubblicata come pre-print sulla piattaforma PsyArXiv: dunque è in attesa di revisione paritaria. Il sondaggio si basa sul modo in cui le persone diversificano le ore della giornata, dedicandole a differenti attività: il lavoro, il tempo libero, lo sport, gli amici, la famiglia. Ognuno ha la propria personale struttura, ognuno dedica un tempo differente a ciascuna sfera: c'è chi punta molto su quella professionale, chi viceversa predilige dedicarsi a quella sociale. Eppure, per la scienza c'è un timing specifico che può garantire il benessere e la felicità.

Avvalendosi del supporto dell'intelligenza artificiale gli scienziati sono giunti a una formula. Secondo lo studio UBC, in nome del benessere quotidiano bisognerebbe dedicare: 6 ore alla famiglia, circa un'ora e mezza alla socializzazione con estranei, non più di 6 ore al lavoro, un'ora per bere e mangiare, meno di un'ora davanti a tv e pc, circa 2 ore di attività fisica. Non sarebbe, dunque, soggettivo il modo di organizzare la propria giornata, ma ci sarebbe uno schema ben preciso da rispettare per stare bene.

Il modello include davvero tutto: i propri affetti, chi non si conosce (che si tratti di scambiare due chiacchiere col vicino di casa o col portiere), il lavoro, gli hobby, lo sport, il tempo libero. Gli studiosi si sono soffermati molto su questa categoria, mettendo in evidenza un legame negativo col benessere mentale, nel momento in cui si trascorre questo arco di tempo in modo passivo, davanti agli schermi: pc, smartphone, tablet e tv non favoriscono la felicità, ci impigriscono soltanto. Altro elemento messo in evidenza è il pendolarismo: secondo lo studio dovrebbe occupare solo 15 minuti, dunque un tragitto davvero molto breve tra casa e lavoro.

La formula scientifica della giornata perfetta

6 ore con la famiglia

2 ore con gli amici

1,5 ore di socializzazione con gli estranei

2 ore di esercizio fisico

1 ora mangiando/bevendo

Non più di 6 ore lavorative

Non più di un'ora di tempo trascorso davanti allo schermo (pc, tablet, smartphone, tv)

Non più di 15 minuti di spostamenti casa-lavoro