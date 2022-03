La dieta per la pelle: come mantenere un aspetto tonico e senza rughe a partire dalla tavola Per avere una pelle tonica e senza rughe oltre a creme e prodotti cosmetici è necessaria una buona alimentazione. La nutrizionista Bracale ci spiega quali sono i cibi alleati della salute della nostra pelle.

Intervista a Prof.ssa Renata Bracale Nutrizionista e docente presso l'Università degli Studi del Molise

A cura di Francesca Parlato

Spendiamo fior di soldi in creme, sieri, lozioni, tonici, maschere, alla ricerca di un miglioramento dell'aspetto della nostra pelle. Cerchiamo rimedi per renderla più luminosa, per prevenire le rughe, per eliminare le imperfezioni, e l'industria cosmetica in Italia ha fatturato nel 2020 10.500 milioni di euro e i due settori maggiormente redditizi sono stati i prodotti per il viso e per il corpo. Ma a volte ci dimentichiamo che uno dei maggior alleati per la salute della nostra pelle è l'alimentazione. "La pelle, esattamente come tutti gli organi del corpo umano, ha bisogno di ricevere, attraverso il sangue i nutrienti necessari per poter espletare le sue funzioni. – ha spiegato a Fanpage.it la professoressa Renata Bracale, nutrizionista – Ed è per questo che la dieta gioca un ruolo essenziale nell'aspetto (e anche nella giovinezza) della nostra pelle".

Gli alimenti per una pelle più giovane

La pelle è l'organo più esteso del corpo umano, rappresenta circa il 15% del peso totale di un adulto e ha un continuo ricambio dei suoi strati superficiali (si rinnovano circa ogni 28 giorni) e proprio per questo motivo ha bisogno di ricevere quantità di nutrienti importanti attraverso la dieta. "Tra gli alleati della tavola ci sono il salmone, il pesce azzurro (alici, acciughe, sgombro), le noci e i semi di lino, sono tutti ricchi di omega 3". Un effetto elasticizzante per la pelle ce l'hanno anche alimenti come noci, nocciole, mandorle, olio extravergine d'oliva, semi di girasole e avocado. "Questi alimenti sono una fonte di vitamina E". Tutta la frutta e la verdura di colore arancione è invece ideale per proteggere la pelle dagli insulti del sole. "Carote, albicocche, zucca, pomodori, peperoni, pesche, melone e tutta la frutta e verdura il cui colore va dal giallo al rosso, passando per l'arancio intenso è ricca in betacarotene che sappiamo essere in grado di migliorare la salute della pelle e di aiutare chi è particolarmente sensibile ai raggi del sole".

Il collagene per una pelle più tonica

Uno degli elementi più importanti per la salute e la bellezza della pelle è il collagene, la proteina che ‘sostiene' la pelle e che le dona quell'aspetto liscio, conferendole struttura e resistenza alla trazione (ovvero ai cedimenti). Con l'età però la produzione di collagene tende a diminuire e questo favorisce la comparsa delle rughe e l'assottigliamento della pelle. "La perdita di collagene inizia tra i 18 e i 29 anni. Dopo i 40 anni il corpo umano può perdere circa l'1% di collagene all'anno e intorno agli 80 anni la sintesi diminuisce fino al 75%". Ma oltre a comprare creme e sieri a base di collagene possiamo rimediare a questa perdita con l'alimentazione. "La vitamina C ne stimola produzione – spiega Bracale – Allora via libera ad agrumi, kiwi, fragole, peperoni, pomodori, verdure a foglia verde (spinaci, broccoli, cavoli, carciofi, basilico, asparagi). Le fonti alimentari di collagene sono invece: ossa, brodo d’ossa, carni ricche di tessuto connettivo (che però sono poco digeribili), ostriche, brodo di pesce e uova, soprattutto nel tuorlo e nelle membrane che separano il guscio dall’albume". E a proposito di segni dell'età e di invecchiamento precoce, sono dei preziosi alleati a tavola anche i frutti rossi. "Mirtilli, lamponi, ribes, more, fragole e prugne, consumiamoli quando sono freschi di stagione".

Le proteine e i carboidrati che fanno bene alla pelle

La bellezza della pelle dipende anche da un apporto adeguato di proteine. "Una dieta povera in proteine, infatti, può causare secchezza, rughe e segni d’espressione. – spiega Bracale – Tra le fonti proteiche da prediligere ricordiamo pesce, carni bianche e legumi, senza dimenticarci delle uova. Le proteine oltre a favorire la sazietà ed il ricambio cellulare di ogni tessuto dell’organismo, permettono una certa tonicità e frenano la fisiologica perdita di forza muscolare". Altrettanto importanti però sono i carboidrati. "L'apporto quotidiano varia sicuramente a seconda dell'attività fisica e lavorativa e in generale del nostro stile di vita, sicuramente però non devono mancare nella nostra alimentazione quotidiana".

La vitamina C per proteggere la pelle dai danni dell'inquinamento

La vitamina C, oltre a stimolare la produzione di collagene, è anche implicata nella protezione della pelle dai danni causati dall’inquinamento e dai raggi ultravioletti. "Due fattori che aumentano la produzione di radicali liberi e quindi l’invecchiamento cellulare. Ma la vitamina C è anche molto utile per prevenire e attenuare uno degli inestetismi più comuni: le macchie scure della pelle". Molta attenzione però deve essere fatta al modo in cui consumiamo la vitamina C. "Con le alte temperature la vitamina C deperisce e perde le sue proprietà antiossidanti. Per questo motivo è meglio consumare gli alimenti che la contengono crudi e se si tratta di spremute di agrumi cerchiamo sempre di berle appena fatte".

L'importanza dell'idratazione

Infine c'è un elemento essenziale per mantenere una pelle tonica e levigata: l'acqua. "L'obiettivo deve essere assumere almeno due litri di acqua al giorno. È un esercizio di benessere. Aiuta l'idratazione delle cellule e a mantenere una pelle giovane e sana. Non dimentichiamo che le rughe e i segni di invecchiamento si manifestano maggiormente quando la pelle perde elasticità, diminuisce la produzione di collagene e soprattutto aumenta la disidratazione".