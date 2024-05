Il silent walking è il fitness trend da seguire: camminare fa bene, farlo in silenzio ancora di più

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il silenzio ci fa paura a tal punto, da doverlo necessariamente coprire con qualcosa. Anche nei momenti di relax, cerchiamo un accompagnamento sonoro, vogliamo una voce o una melodia di sottofondo, qualcosa che possa comunque riempire il vuoto uditivo. Abbiamo perso l'abitudine al silenzio? Sì ed è qualcosa che invece dovremmo riscoprire, mettendo da parte la musica e i podcast che a tutti i costi vogliamo nelle orecchie mentre facciamo le pulizie, mentre usciamo a fare una passeggiata, quando portiamo fuori il cane. Questo ci permetterebbe di scoprire molto di più su noi stessi, di vivere il rapporto con lo spazio in modo più profondo, entrando realmente in connessione con la natura e col nostro io.

Come nasce il silent walking

Il silent walking nasce come trend di TikTok. È la camminata silenziosa: chi esce all'aria aperta per fare due passi, ma senza distrazioni. Lo fa senza cuffie nelle orecchie, senza far partire subito la playlist del cuore o l'ultima puntata del proprio podcast preferito, né recuperando le note vocali in cui l'amica ci racconta le sue disavventure amorose. Sembra un gesto estremamente semplice eppure è diventato estremamente difficile e raro. L'età moderna ci impone una perenne connessione, ci vuole tutti sempre aggiornati e al passo con le tendenze: nessuno riesce mai davvero a staccare la spina, per paura di perdersi qualcosa, di lasciare indietro un pezzo. Siamo abituati al rumore, ma non sappiamo più gestire il silenzio, che ci costringe a una dimensione più ristretta.

Il silent walking è un atto di consapevolezza: ci concentriamo sul momento presente e ci sintonizziamo con i nostri sensi. Il tempo che trascorriamo in silenzio può aiutarci a chiarire le idee, a ritrovarci. Senza la distrazione di un'altra voce, non resta che restare in connessione con se stessi e con l'ambiente circostante: improvvisamente la vita frenetica fatta di scadenze, incombenze, obblighi, doveri sparisce. Esiste solo il proprio percorso, quello da compiere fisicamente coi piedi e quello metaforico della propria vita.

I benefici del silent walking

Camminare fa bene, farlo in silenzio ancora di più. Ci sono effetti positivi sulla muscolatura, sulle articolazioni, sulla respirazione e i polmoni, sulla salute cardiovascolare, sul peso. Come ogni attività fisica anche camminare permette il rilascio di sostanze chimiche come endorfine, serotonina e dopamina che aumentano il nostro senso di benessere, alleviano i dolori e sopprimono gli ormoni che causano ansia. Il silent walking è quella coccola da concedere a se stessi per mettere in pausa la quotidianità frenetica e veloce, facendo una pausa dalla tecnologia, approfittandone per entrare in sintonia con la natura e con il proprio io. A fare la differenza è la costanza, è rendere questo gesto da sporadico ad abitudine, ma da portare avanti per il piacere di fare qualcosa per sé e non per assecondare una tendenza di TikTok.