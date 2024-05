video suggerito

Faccette dentali, l’esperto spiega cosa sono e i rischi di un intervento sbagliato per il nostro sorriso Il sorriso delle star sembra diventata l’ultima ossessione nell’ambito della chirurgia estetica: sempre più persone si fanno applicare le faccette dentali per migliorare i propri denti, spesso ricorrendo anche a interventi non effettuati da dentisti professionisti. Un esperto spiega i rischi per la salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott. Gaetano Paolone Consulente del Dipartimento di Odontoiatria dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele

A cura di Arianna Colzi

Nelle ultime settimane su TikTok sono circolate diversi racconti di giovani ragazze che si sono affidate a presunti esperti per farsi impiantare delle faccette dentali, il tutto nell'ambito della ricerca ossessiva verso il sorriso perfetto. Si tratta di rivestimenti sottili che vengono posizionati sulla parete dei denti per migliorarne l'aspetto e correggerne difetti estetici. The Cut, una rivista statunitense, si è occupata di questo fenomeno pericoloso, raccogliendo testimonianze di ragazze che hanno speso anche 1500 dollari per farsele applicare da "tecnici delle faccette" – così si fanno chiamare le persone senza studi pregressi che offrono servizi di odontoiatria estetica come quello in questione – per poi vederle cadere poche ore dopo, provocando seri danni all'apparato dentale.

Come negli Stati Uniti, anche in Italia soltanto i dentisti autorizzati possono applicare le faccette. Alla luce di questo fenomeno Fanpage.it ha chiesto Gaetano Paolone, consulente e docente presso la Dental School dell'Ospedale San Raffaele diretta dal Prof. Enrico Gherlone, di spiegare come funziona questo intervento e come stiamo cercando di raggiungere la perfezione anche nel nostro sorriso.

Faccette dentali: quando applicarle

"Le faccette dentali sono rivestimenti personalizzati molto sottili, il loro spessore è di pochi decimi di millimetro, molto simili a lenti a contatto. Si applicano sulla superficie frontale dei denti per migliorarne l'aspetto estetico e la funzionalità. Realizzate solitamente in ceramica o composito, le faccette sono in genere proposte dal professionista, o richieste dal paziente, per correggere difetti come macchie e crepe, per ricoprire restauri precedenti o per cambiare completamente la forma dei denti", spiega il dottor Paolone.

Il trattamento viene effettuato da un'odontoiatra professionista e, in base alle condizioni cliniche del paziente, le faccette vengono applicate sopra i denti con o senza precedente limatura. Ovviamente, prima di intervenire vengono analizzati alcuni fattori fondamentali come i rapporti tra denti e labbra, il sorriso e molti altri, per valutare precisamente quale tipologia di faccette proporre e scegliere tra tipo di materiale e forma. "Le faccette dentali rappresentano, quindi una soluzione estetica avanzata per migliorare il sorriso senza ricorrere a trattamenti invasivi", puntualizza il dottor Paolone. Le faccette sono un intervento puramente estetico, visto che il rivestimento si applica sui denti sani o già curati, "proprio per conferire nuovamente un aspetto naturale al sorriso dei pazienti".

Come funziona l'intervento

"Tramite mascherine dedicate, sarà possibile facilmente trasferire il mock-up nella bocca del paziente che potrà quindi visualizzare in prova, il lavoro finito": in sostanza, si può simulare come sarà il sorriso finale grazie alle informazioni raccolte prima dell'intervento quali foto, video, impronte, valutazioni fonetiche e dei tessuti quali labbra e gengive. Se il paziente approva la simulazione del lavoro finito, si preparano i denti. Nell’ultima seduta, le faccette saranno fissate ai denti tramite procedure adesive molto meticolose per assicurarne la longevità.

I rischi di un intervento sbagliato

Sembra banale, ma evidentemente non lo è. Vista la sempre più crescente ossessione per il "sorriso da star", alcune persone giovani potrebbero avere la tentazione di rivolgersi a un esperto che tale non è. Ma i rischi per la salute dei denti in caso di intervento di questo tipo sono altissimi e da non sottovalutare: "Il dente, dopo la preparazione e prima dell'intervento, è generalmente ancora del tutto ricoperto da smalto. Questa condizione è necessaria per il mantenimento della salute dei denti e per fornire massima forza di adesione assicurando l’opportuna durata delle faccette", specifica il dottor Paolone.

"Qualsiasi procedura che non rispetti il tessuto potrebbe comportare una distruzione incontrollata di tessuto sano con conseguenze quali: la perdita della vitalità del dente, carie e necessità di trattamenti più invasivi fino anche alla perdita dei denti". Il consiglio? Rivolgersi sempre a un professionista e attenersi alle sue valutazioni. Le persone più giovani che si sono rivolti a un finto specialista lo hanno fatto anche per una questione di risparmio economico. La tecnologia attuale ha consentito la diffusione di questo tipo intervento, rendendolo più accessibile rispetto a qualche anno fa, anche a livello economico. Tuttavia, affinché l’applicazione possa durare più a lungo possibile, il prezzo non può scendere sotto una certa soglia. Il dottor Paolone, infatti, sottolinea come la media italiana per un intervento di questo tipo sia di mille euro e dunque invita a diffidare di quelle proposte, spesso promosse tramite social, che offrono delle faccette dentali a poche centinaia di euro.

Il sorriso da star, il desiderio degli anni Duemila

L'ideale di perfezione che impera su tutti noi non fa altro che crescere e assumere nuove sembianze. Nel nuovo millennio abbiamo approntato sempre nuovi ritocchi estetici, concentrandoci su varie parti del corpo, dalla bocca al volto, fino ai denti. Anche il dottor Paolone registra un aumento di interventi di estetica odontoiatrica alla ricerca del sorriso perfetto: "C’è stato un aumento di richieste di trattamenti estetici. L’ho riscontrato sia curando i pazienti presso la Dental School dell’Ospedale San Raffaele a Milano, sia presso il mio studio a Roma. I pazienti, spesso condizionati dai canali social e da modelli mediatici cui fanno riferimento, sono alla ricerca di un sorriso ideale poco naturale".

Miley Cyrus è una delle star che ha dichiarato di avere le faccette dentali

Anche il dottor Paolone sottolinea come non esiste un modello di sorriso da ricercare, quindi "l'odontoiatra diventa un sarto che deve confezionare il sorriso migliore per il paziente". Anche nell'ambito dell'estetica odontoiatrica non mancano le derive come nella chirurgia plastica. "Ricercare il materiale, le forme e il colore più indicati per il nostro paziente comporta uno sforzo rispetto all’omologazione, ma assicura al paziente la valorizzazione della propria unicità".

